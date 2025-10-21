Nuevo relevamiento de frutas y verduras muestra bajas en varios productos

Se efectuó un nuevo relevamiento de precios en diferentes puestos del mercado municipal San Miguel en San Martín 782 y en su anexo en Pasaje Miramar 433. El estudio refleja que se mantienen los precios en distintas frutas y verduras y que otros bajaron, tal el caso del tomate Cherry, choclo, mango, pepino, naranja y ananá.

En tanto, mantienen sus precios: papa, cebolla, remolacha, apio, lechuga, espinaca, zanahoria, batata, pimiento, puerro, pera, mandarina, banana, entre otros.

VERDURAS Y HORTALIZAS:

Papas 2 kilos $1.000 (se mantiene)

Cebolla 1,5 Kilo $1.000 (se mantiene)

Cebolla de verdeo $2.000 el paquete

Zapallo Coreanitos $1.000 el kilo (se mantiene)

Zapallo brasilero cabutia $1.000 el kilo (se mantiene)

Zapallo amarillo $2.000. (se mantiene)

Zapallitos verdes $1.000 el kilo. (se mantiene)

Zapallo zucchini $2.000 el kilo. (se mantiene)

Angolita $2.000 el kilo (se mantiene)

Lechuga $1.000 la unidad. (se mantiene)

Repollo $2.000 la unidad y $1.500 (se mantiene)

Brócoli $2.000 la unidad. Y $2.500 la unidad (se mantiene)

Puerro $500 la unidad. (se mantiene)

Espinaca$1.000 el atado. (se mantiene)

Rabanito $1.500 el atado. (se mantiene)

Remolacha $2.000 el paquete. (se mantiene)

Apio, la cuarta $500. (se mantiene)

Choclos dos por $1.500 (bajó)

Batata $1.500 el kilo. (se mantiene)

Arvejas $4.000 el kilo. (se mantiene)

Chauchas $3.000 el kilo. (se mantiene)

Zanahoria $1.000 el kilo. (se mantiene)

Berenjena $1.500 el kilo. (se mantiene)

Pimiento verde $2.000. (se mantiene)

Pimiento rojo $2.000. (se mantiene) y $3.000 el Kilo.

Tomate perita $1.500 el kilo. (se mantiene)

Tomate Cherry $3.000

Pepino $1.500 el kilo (bajó)

Papines diferentes variedades $2.000 el kilo (se mantiene)

Espárragos paquete $3.000

Alcauciles – Alcachofas 3 x $5.000. (se mantiene)

Maní con cáscara $4.000 el kilo. (se mantiene)

Kiwi $8.000 el kilo (se mantiene)

Pomelo 3 x $1.000

FRUTAS:

Peras $2.000 el kilo. (se mantiene)

Papaya $3.000 el kilo. (se mantiene)

Manzana roja $2.500 el kilo. (se mantiene)

Manzana verde $2.500 el kilo. (subió)

Pomelos 3 unidades x $1.000. (se mantiene)

Mandarina $2.000 la docena (se mantiene)

Naranja 8 por $1.000 (bajo), $2.000 la docena (se mantiene)

Naranja Tangerina $2.000 la docena. (bajó)

Bananas $2.000 la docena y $3.000 la docena. (se mantiene)

Mango $3.500 el kilo. (bajó)

Limones $2.000 la docena. (se mantiene)

Sandía $1.500 el kilo. (se mantiene)

Ananá $4.000 la unidad. (bajó)

Ananá por mitad $2.000. (bajó)

Melón $3.000 y $4.000 cada uno. (se mantiene)

Arándanos caja chica $2.500. (se mantiene)

Carambola (importada) $10.000 el kilo. (se mantiene)

Caña de azúcar $3.000 el tramo. (se mantiene)

Uva negra brasileña $3.000 el cuarto kilo. (se mantiene)

Frutillas $3.000 el kilo. (se mantiene)

Palta $6.000 el kilo. (se mantiene)