Nuevo relevamiento de frutas y verduras muestra bajas en varios productos
El estudio de precios realizado en el mercado municipal San Miguel y en el anexo permite observar que una amplia variedad de productos mantiene sus precios y otros bajaron como el tomate cherry, choclo, mango y pepino.
Salta Hoy
21 / 10 / 2025
Se efectuó un nuevo relevamiento de precios en diferentes puestos del mercado municipal San Miguel en San Martín 782 y en su anexo en Pasaje Miramar 433. El estudio refleja que se mantienen los precios en distintas frutas y verduras y que otros bajaron, tal el caso del tomate Cherry, choclo, mango, pepino, naranja y ananá.
En tanto, mantienen sus precios: papa, cebolla, remolacha, apio, lechuga, espinaca, zanahoria, batata, pimiento, puerro, pera, mandarina, banana, entre otros.
VERDURAS Y HORTALIZAS:
Papas 2 kilos $1.000 (se mantiene)
Cebolla 1,5 Kilo $1.000 (se mantiene)
Cebolla de verdeo $2.000 el paquete
Zapallo Coreanitos $1.000 el kilo (se mantiene)
Zapallo brasilero cabutia $1.000 el kilo (se mantiene)
Zapallo amarillo $2.000. (se mantiene)
Zapallitos verdes $1.000 el kilo. (se mantiene)
Zapallo zucchini $2.000 el kilo. (se mantiene)
Angolita $2.000 el kilo (se mantiene)
Lechuga $1.000 la unidad. (se mantiene)
Repollo $2.000 la unidad y $1.500 (se mantiene)
Brócoli $2.000 la unidad. Y $2.500 la unidad (se mantiene)
Puerro $500 la unidad. (se mantiene)
Espinaca$1.000 el atado. (se mantiene)
Rabanito $1.500 el atado. (se mantiene)
Remolacha $2.000 el paquete. (se mantiene)
Apio, la cuarta $500. (se mantiene)
Choclos dos por $1.500 (bajó)
Batata $1.500 el kilo. (se mantiene)
Arvejas $4.000 el kilo. (se mantiene)
Chauchas $3.000 el kilo. (se mantiene)
Zanahoria $1.000 el kilo. (se mantiene)
Berenjena $1.500 el kilo. (se mantiene)
Pimiento verde $2.000. (se mantiene)
Pimiento rojo $2.000. (se mantiene) y $3.000 el Kilo.
Tomate perita $1.500 el kilo. (se mantiene)
Tomate Cherry $3.000
Pepino $1.500 el kilo (bajó)
Papines diferentes variedades $2.000 el kilo (se mantiene)
Espárragos paquete $3.000
Alcauciles – Alcachofas 3 x $5.000. (se mantiene)
Maní con cáscara $4.000 el kilo. (se mantiene)
Kiwi $8.000 el kilo (se mantiene)
Pomelo 3 x $1.000
FRUTAS:
Peras $2.000 el kilo. (se mantiene)
Papaya $3.000 el kilo. (se mantiene)
Manzana roja $2.500 el kilo. (se mantiene)
Manzana verde $2.500 el kilo. (subió)
Pomelos 3 unidades x $1.000. (se mantiene)
Mandarina $2.000 la docena (se mantiene)
Naranja 8 por $1.000 (bajo), $2.000 la docena (se mantiene)
Naranja Tangerina $2.000 la docena. (bajó)
Bananas $2.000 la docena y $3.000 la docena. (se mantiene)
Mango $3.500 el kilo. (bajó)
Limones $2.000 la docena. (se mantiene)
Sandía $1.500 el kilo. (se mantiene)
Ananá $4.000 la unidad. (bajó)
Ananá por mitad $2.000. (bajó)
Kiwi $8.000 el kilo. (se mantiene)
Melón $3.000 y $4.000 cada uno. (se mantiene)
Arándanos caja chica $2.500. (se mantiene)
Carambola (importada) $10.000 el kilo. (se mantiene)
Caña de azúcar $3.000 el tramo. (se mantiene)
Uva negra brasileña $3.000 el cuarto kilo. (se mantiene)
Frutillas $3.000 el kilo. (se mantiene)
Palta $6.000 el kilo. (se mantiene)