Reunión con 35 prestadores de servicios de atención para Personas con Discapacidad

La Secretaría de Discapacidad del Ministerio de Salud Pública llevó adelante una reunión informativa con 35 prestadores de servicios de atención de la provincia.

La convocatoria fue encabezada por la secretaría de Discapacidad, Fabiana Ávila; quien estuvo acompañada por el director General de Infraestructura, Agustín Delmonte; la directora General, Paola Pons; y la jefa del Programa de Fortalecimiento Institucional, Débora Fernández.

Durante el encuentro se trabajó sobre el marco normativo vigente para la categorización, su procedimiento y mantenimiento, además de responder consultas presentadas por las instituciones participantes.

En tal sentido, se reafirmó el compromiso de acompañar a cada uno de los servicios y centros de atención, con el propósito de que puedan concentrarse en brindar las mejores respuestas a las necesidades básicas y terapéuticas de las personas con discapacidad, favoreciendo la construcción de proyectos de vida con mayor autonomía y autodeterminación.

Durante el encuentro, la secretaria de Discapacidad, Ávila expresó que, si bien la normativa es netamente nacional y que depende de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) es competencia de la provincia auditar de manera periódica y presencial a las prestadoras de servicios para velar por su cumplimiento y actualizar la información.

Asimismo, indicó que, por instrucción del ministro de Salud, Federico Mangione, se avanza en la modificación y optimización de circuitos administrativos, respetando el marco normativo vigente que asegura la protección de los derechos de las personas con discapacidad y la calidad de las prestaciones en todo el territorio provincial.

También se destacó la apertura a recibir sugerencias por parte de las instituciones, con el objetivo de mejorar los procesos y hacerlos más eficaces, ágiles y accesibles, evaluando incluso la incorporación de modalidades de gestión digital y online.

Finalmente, se ratificó el compromiso de la Secretaría de Discapacidad de continuar trabajando de manera articulada con las instituciones y con el Programa de Fiscalización y Control de Calidad de Servicios de Salud (Pro.Fi.C.C.Sa), priorizando la accesibilidad y el bienestar de las personas que asisten a los servicios.

Instituciones presentes

GAR Divino Niño Jesús (San Lorenzo), CIBA (Capital), SACRA Filial Salta (San Luis y Capital), Anidar-SAIE (Capital), Árbol de la Vida (Capital), SACRA (Campo Quijano), Terra (Capital), Leven-SAIE (San José de Cerrillos), Crios (Capital), Munay Huasi (Tartagal), Espacios (Capital), Ayúdame a Crecer (San Lorenzo Chico), Sembrando Esperanza (Capital), Hirpace (Capital), Caprin (Capital), El Solar de la Colonia (Rosario de la Frontera), Inti Punku (Rosario de Lerma), Caerus Rehabilitación Integral S.A.A (Orán), Aprendiendo a Ser (San José de Cerrillos – San Agustín), Fundación Santa Catalina (J.V. González), CEPREFIS (Capital), Cereco (Capital), Leven Rehabilitación (San José de Cerrillos), Encuentros (Capital), Sinapsis (Gral. Güemes), Sagrada Familia (Capital), Neurociencias (Capital), CETIS (San José de Metán), Conectar (La Silleta), Simple (Capital), Asociación Mente Sana (Capital), Brisas del Campo (Rosario de Lerma), Centro de Rehabilitación Pasos (San Lorenzo Chico), IMAC (Capital), Anidar (Atocha – Capital).