Se concretó un operativo de despeje de cables en Mitre al 200 y al 300

La Municipalidad avanza con el plan de despeje de cables en desuso que se encuentran en la vía pública. El fin es prevenir inconvenientes o riesgos para las personas, además de evitar la contaminación visual.

En esta ocasión, los trabajos se llevaron a cabo en la calle Mitre entre la avenida Belgrano y Santiago del Estero.

Las tareas, a cargo de la Secretaría de Ambiente y Servicios Públicos, se realizan en el horario de 9 a 12, un día a la semana. Para ello, se informa previamente a los comerciantes y a los vecinos que viven en la zona para evitar cualquier tipo de inconveniente.

Los cables que se encuentren operativos son acondicionados de manera segura para evitar que caigan o permanezcan oscilantes. Por este motivo, cada empresa dueña de los cables en cuestión, participa del operativo tanto de ordenamiento como de despeje.

En cada jornada se lleva a cabo un operativo especial de tránsito debido a que se trata de arterias de alto flujo vehicular, por lo que se solicita a la comunidad en general respetar las indicaciones del personal uniformado como así también las reglas de tránsito y seguridad vial.

Es importante destacar que, el plan contempla un cuadrante compuesto por Alvear-Gorriti, San Martín, Bicentenario-Yrigoyen y Entre Ríos.