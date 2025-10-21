 imagen

EN VIVO 21:00 a 22:00 HRS

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Conducción: Virginio Montiel y Fernando Lozano

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Toda la programación

Se concretó un operativo de despeje de cables en Mitre al 200 y al 300

La Municipalidad de Salta trabajó en el tramo comprendido entre la Avenida Belgrano y la calle Santiago del Estero. Las tareas tienen como objetivo brindar mayor seguridad y reducir la contaminación visual.

Salta Hoy

21 / 10 / 2025

 

VER GALERÍA

 

La Municipalidad avanza con el plan de despeje de cables en desuso que se encuentran en la vía pública. El fin es prevenir inconvenientes o riesgos para las personas, además de evitar la contaminación visual.

En esta ocasión, los trabajos se llevaron a cabo en la calle Mitre entre la avenida Belgrano y Santiago del Estero.

Las tareas, a cargo de la Secretaría de Ambiente y Servicios Públicos, se realizan en el horario de 9 a 12, un día a la semana. Para ello, se informa previamente a los comerciantes y a los vecinos que viven en la zona para evitar cualquier tipo de inconveniente.

Los cables que se encuentren operativos son acondicionados de manera segura para evitar que caigan o permanezcan oscilantes. Por este motivo, cada empresa dueña de los cables en cuestión, participa del operativo tanto de ordenamiento como de despeje.

En cada jornada se lleva a cabo un operativo especial de tránsito debido a que se trata de arterias de alto flujo vehicular, por lo que se solicita a la comunidad en general respetar las indicaciones del personal uniformado como así también las reglas de tránsito y seguridad vial.

Es importante destacar que, el plan contempla un cuadrante compuesto por Alvear-Gorriti, San Martín, Bicentenario-Yrigoyen y Entre Ríos.

 

AGREGAR A MIRADIO

 

 

AM840

FM96.9

  • Av. Ex Combatientes de Malvinas 3890 - Salta - Argentina
  • +54 387-424-6222

© COPYRIGHT 2019 RADIO SALTA - DESARROLLADO POR MUSTANG CLOUD

NOMBRE RAREIO