Mozart, Schumann y un estreno sinfónico mundial

Sobre el escenario del Teatro Provincial Juan Carlos Saravia, la Orquesta Sinfónica de Salta interpretará el próximo jueves 23 de octubre un repertorio tan interesante como variado, que incluye obras del canon tradicional clásico y una sinfonía argentina contemporánea, que va a ver la luz esa noche.

La velada comenzará con la obertura de la ópera Las Bodas de Fígaro, de Wolfgang Amadeus Mozart, seguirá con el Concierto para Piano y Orquesta de Robert Schumann y concluirá con el estreno de la Sinfonía Nro. 7 de Eduardo Alonso-Crespo, quien estará al frente de la Orquesta como director invitado, y de este modo dará un paso más en la extensa trayectoria que tiene con el mayor cuerpo musical salteño.

“Aunque parezca un programa disímil, porque hay una obra clásica, una romántica y una moderna, hay un elemento común que lo une: el humor. Las Bodas de Fígaro es una ópera cómica, quizás la mejor comedia musical de todos los tiempos, y mi séptima sinfonía tiene como hilo conductor, tal vez un poco sutil, el humor”, detalla Alonso-Crespo.

La pianista santiagueña Laura Oppedisano será la invitada para interpretar la notable obra de Schumann. “He trabajado 30 años con ella -relata el director- es una virtuosa del piano, y este concierto es uno de los favoritos del público”.

Sobre su nueva composición, Alonso-Crespo recordó que “hace ya 22 años estrené mi primera sinfonía con la Orquesta de Salta, y esto es el resultado de un proceso de trabajo específicamente sinfónico. La obra responde a un estilo claro, preciso, que trata de llegar al público de manera directa, sin cabriolas estéticas raras”.

Las entradas están disponibles en el sitio www.vamos.gob.ar y en la boletería del Teatro Provincial. El concierto forma parte de la programación oficial de la Secretaría de Cultura del Gobierno de Salta.