Allanamientos y detenciones por venta de droga en la Capital

Esta madrugada la Dirección General de Drogas Peligrosas de la Policía de Salta inició un megaoperativo en el marco de una causa por venta de drogas en barrios de la zona norte de la Capital y en la unidad carcelaria de hombres del Penal de Villa Las Rosas.

La coordinación y logística del despliegue operativo fue supervisada por el ministro de Seguridad y Justicia, Gaspar Solá Usandivaras y el jefe de Policía, Diego Bustos. Se realizan 10 allanamientos simultáneos en Salta, Vaqueros y celdas de la Unidad Carcelaria 1.

Participan del trabajo operativo más de 160 efectivos de distintas unidades especiales.

El director de la DGDP, Pedro Liendro, informó que la investigación se originó, meses atrás, por una denuncia web anónima. La organización criminal operaba vendiendo droga en barrios y a internos de la dependencia penitenciaria, por medio de visitas. Hubo personas detenidas. También secuestro de sustancias y de elementos de interés para la causa.

El Ministro destacó el exitoso trabajo coordinado que realizó la Policía con el Servicio Penitenciario para dar con los miembros de la organización delictiva y ponerlos a disposición de la Justicia. En igual sentido, resaltó la efectividad del sistema denuncias web, por medio del cual la comunidad aporta información valiosa para la lucha contra el narcotráfico.