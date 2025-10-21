 imagen

Apareció el dueño de la perrita rescatada de un canal pluvial

Luego de la difusión del caso, el propietario la reconoció y se hizo presente en el Centro de Adopciones, confirmando que se trataba de su animal de compañía llamada Mora. La hembra, adulta y de tipo labrador negro, fue entregada sana y salva para que retorne a su hogar.

Luego de haber rescatado a una perra que se cayó al canal pluvial ubicado entre San Juan y Gorriti el sábado pasado, la Municipalidad logró hacer contacto con el tenedor de la misma para poder ser entregada sana y salva.

Los dueños, de apellido Rivera, explicaron que tomaron conocimiento que la perrita, de nombre Mora, se encontraba en el Centro de Adopciones “Matías Nicolás Mancilla” y se dirigieron hacia dicha dependencia municipal donde confirmaron que se trataba de ella.

Mora, una hembra de 10 años de edad, de tipo labrador negro, con un tumor en la cola, enfermedad periodontal, artrosis en la cadera y que tenía una carga baja de pulgas y garrapatas, hacía suponer que tenía un hogar del cual tal vez se había escapado o extraviado.

Ante estas características y situación, se realizó una campaña de difusión para intentar dar con los tenedores, la cual tuvo resultado positivo y satisfactorio.

En casos como estos, se solicita a los vecinos comunicarse al 105 o bien mediante la APP Salta Activa para activar el protocolo de asistencia.

 

