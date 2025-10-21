Fabiola Yañez pidió que Alberto Fernández se revincule con su hijo
La ex primera dama regresó al país tras casi dos años en Madrid. Dijo que lo hizo para que su hijo Francisco pueda reencontrarse con el expresidente, a quien criticó por no haber viajado a visitarlo desde su separación.
Argentina
21 / 10 / 2025
Fabiola Yañez regresó a la Argentina después de casi dos años viviendo en España. En diálogo con América TV, contó que su decisión está motivada por una razón familiar: que su hijo Francisco pueda revincularse con su padre, el expresidente Alberto Fernández.
“Nos vamos a quedar aquí, extrañábamos mucho”, expresó la ex primera dama, quien se instaló en Madrid a fines de 2023, poco antes de que Fernández entregara el mando a Javier Milei.
Consultada sobre su vínculo actual con el exmandatario, Yañez fue tajante: “Entre nosotros no hay relación alguna”.
La separación se dio en medio de una denuncia por violencia de género y derivó en un conflicto judicial por la custodia del hijo que tienen en común.
La ex primera dama señaló que Fernández “hace un año y ocho meses que no lo ve porque no viajó nunca a visitarlo”. En ese sentido, planteó que la distancia afectó la relación entre padre e hijo:
“Se hace muy difícil que se pueda tener una interacción de calidad a tanta distancia”, sostuvo.
Fuentes cercanas a Yañez indicaron que su regreso también estaría vinculado a problemas de salud de un familiar muy cercano.
Sin embargo, ella evitó dar detalles y remarcó que su prioridad actual es su hijo Francisco y la reconstrucción de su vida en el país.