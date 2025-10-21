 imagen

EN VIVO 04:00 a 5:00 HRS

Hermandad Llanera

PROX. 05:00 a 5:30 HRS

 

Hermandad Tibetana

Un espacio de la Organización Internacional Katmandú.

PROX. 05:30 a 6:00 HRS

 

Nuevo Milenio

PROX. 06:00 a 6:30 HRS

 

Hermandad Llanera

PROX. 06:30 a 8:00 HRS

 

Buscando Señales

Resume la información más importante a primera hora de la mañana, abordando  temas de actualidad, política local y nacional, economía y finanzas, tecnología, medio ambiente, salud, vinos de altura y mucho más.

PROX. 08:00 a 9:00 HRS

 

Control Ciudadano

Programa de asesoramiento sobre los derechos del consumidor.  También hay columnistas especializados en el área previsional y de derecho laboral.

PROX. 09:00 a 11:00 HRS

 

Sin Filtro

Magazine informativo y de opinión.

PROX. 11:00 a 13:00 HRS

 

El mediodía de Radio Salta

El mediodía de Radio Salta, con Daniel Chocobar, Nelson Colque y Pablo Ferrer.

PROX. 13:00 a 14:00 HRS

 

Salta Hoy

El más completo informativo elaborado por el departamento de prensa de Radio Salta, con la conducción de César Alurralde y Delia Aguilar.  

PROX. 14:00 a 15:00 HRS

 

Área Chica

Programa Deportivo 

PROX. 15:00 a 16:00 HRS

 

Los Bohemios

Programa Cultural 

PROX. 16:00 a 17:00 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 17:00 a 19:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Toda la programación

Atletas de Escuelas Provinciales de Atletismo se destacaron en la Copa Nacional de Clubes

La delegación salteña logró importantes resultados que reflejan el crecimiento y el nivel competitivo de los atletas del programa.

Deportes

21 / 10 / 2025

 

VER GALERÍA

 

Los atletas de las Escuelas Provinciales de Atletismo de Salta (EPAS) tuvieron una destacada actuación en la Copa Nacional de Clubes de la categoría Mayores, realizada los días 18 y 19 de octubre en Buenos Aires.

La delegación salteña logró importantes resultados que reflejan el crecimiento y el nivel competitivo de los atletas del programa. Victoria Maccio se consagró campeona en salto triple, Luciana Genari obtuvo el subcampeonato en la misma disciplina y Maximiliano Albarracín alcanzó el tercer puesto. Además, Lucila Ochoa Rivero finalizó cuarta en lanzamiento de bala, mientras que Leonardo Albarracín fue séptimo y David Soler noveno en salto triple. En pruebas de pista, Ezequiel Helou ocupó el cuarto lugar en su serie de 400 metros con vallas y Lautaro Hernández también fue cuarto en su serie de 400 metros llanos.

El equipo de atletismo salteño estuvo coordinado por el profesor Carlos Vicentini, quien acompañó y supervisó el desempeño de los deportistas durante la competencia nacional, reforzando el trabajo técnico y el espíritu de equipo que caracteriza al programa EPAS.

Estos logros confirman el trabajo sostenido que se realiza desde las Escuelas Provinciales de Atletismo (EPAS), dependientes de la Secretaría de Deportes, en la formación y acompañamiento de jóvenes talentos salteños.

Desde el Gobierno de la Provincia de Salta, a través del Ministerio de Turismo y Deportes, se continúa apoyando a los deportistas locales, promoviendo la participación en competencias nacionales y fortaleciendo el desarrollo del atletismo en toda la provincia.

