Atletas de Escuelas Provinciales de Atletismo se destacaron en la Copa Nacional de Clubes

Los atletas de las Escuelas Provinciales de Atletismo de Salta (EPAS) tuvieron una destacada actuación en la Copa Nacional de Clubes de la categoría Mayores, realizada los días 18 y 19 de octubre en Buenos Aires.

La delegación salteña logró importantes resultados que reflejan el crecimiento y el nivel competitivo de los atletas del programa. Victoria Maccio se consagró campeona en salto triple, Luciana Genari obtuvo el subcampeonato en la misma disciplina y Maximiliano Albarracín alcanzó el tercer puesto. Además, Lucila Ochoa Rivero finalizó cuarta en lanzamiento de bala, mientras que Leonardo Albarracín fue séptimo y David Soler noveno en salto triple. En pruebas de pista, Ezequiel Helou ocupó el cuarto lugar en su serie de 400 metros con vallas y Lautaro Hernández también fue cuarto en su serie de 400 metros llanos.

El equipo de atletismo salteño estuvo coordinado por el profesor Carlos Vicentini, quien acompañó y supervisó el desempeño de los deportistas durante la competencia nacional, reforzando el trabajo técnico y el espíritu de equipo que caracteriza al programa EPAS.

Estos logros confirman el trabajo sostenido que se realiza desde las Escuelas Provinciales de Atletismo (EPAS), dependientes de la Secretaría de Deportes, en la formación y acompañamiento de jóvenes talentos salteños.

Desde el Gobierno de la Provincia de Salta, a través del Ministerio de Turismo y Deportes, se continúa apoyando a los deportistas locales, promoviendo la participación en competencias nacionales y fortaleciendo el desarrollo del atletismo en toda la provincia.