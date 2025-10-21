 imagen

EN VIVO 04:00 a 5:00 HRS

Hermandad Llanera

PROX. 05:00 a 5:30 HRS

 

Hermandad Tibetana

Un espacio de la Organización Internacional Katmandú.

PROX. 06:00 a 6:30 HRS

 

Hermandad Llanera

PROX. 06:30 a 8:00 HRS

 

Buscando Señales

Resume la información más importante a primera hora de la mañana, abordando  temas de actualidad, política local y nacional, economía y finanzas, tecnología, medio ambiente, salud, vinos de altura y mucho más.

PROX. 08:00 a 9:00 HRS

 

Control Ciudadano

Programa de asesoramiento sobre los derechos del consumidor.  También hay columnistas especializados en el área previsional y de derecho laboral.

PROX. 09:00 a 11:00 HRS

 

Sin Filtro

Magazine informativo y de opinión.

PROX. 11:00 a 13:00 HRS

 

El mediodía de Radio Salta

El mediodía de Radio Salta, con Daniel Chocobar, Nelson Colque y Pablo Ferrer.

PROX. 13:00 a 14:00 HRS

 

Salta Hoy

El más completo informativo elaborado por el departamento de prensa de Radio Salta, con la conducción de César Alurralde y Delia Aguilar.  

PROX. 14:00 a 15:00 HRS

 

Área Chica

Programa Deportivo 

PROX. 15:00 a 16:00 HRS

 

Los Bohemios

Programa Cultural 

PROX. 16:00 a 17:00 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 17:00 a 18:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 18:00 a 19:00 HRS

 

Pulso Gremial

Pulso Gremial - Desde 2002 informando sobre las actividades de los gremios y noticias laborales del país.

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Instituciones sociales se unieron en una jornada deportiva por la inclusión

El Centro de Día “Árbol de la Vida” organizó una jornada deportiva adaptada con la participación de instituciones educativas y organizaciones vinculadas a la discapacidad, promoviendo la inclusión, la cooperación y el trabajo en equipo.

Deportes

21 / 10 / 2025

 

Con la participación de instituciones y organizaciones sociales, se realizó la segunda edición de la Jornada Deportiva Inclusiva en la pista de atletismo del Legado Güemes. La actividad fue organizada por el Centro de Día “Árbol de la Vida”, con la colaboración de la Secretaría de Deportes.

Durante la jornada organizada por el Centro de Día “Árbol de la Vida” se llevaron adelante distintas actividades adaptadas y competitivas que promovieron la integración, la participación y el trabajo en equipo. Participaron representantes de A.P.A.DI., Fundación Baccigalupo, Centro Educativo “Ayúdame a Crecer” y el Colegio Secundario N° 5.046 “Juan Calchaquí”, entre otros.

Los y las participantes disfrutaron de juegos como fútbol tenis adaptado, cilindros con puntos, golf adaptado, carrera de canguro y hockey adaptado. En el segmento competitivo se desarrollaron pruebas de velocidad (50 y 100 metros), relevos, lanzamiento de bala y jabalina, salto en largo y carrera en pareja.

El objetivo de esta propuesta fue generar un espacio de encuentro, inclusión y cooperación a través del deporte, fortaleciendo los lazos entre instituciones y propiciando experiencias recreativas, lúdicas y saludables.

Desde el Ministerio de Turismo y Deporte a través de la Secretaría de Deportes, se continúa impulsando políticas públicas que promueven la inclusión, la igualdad de oportunidades y el desarrollo integral de todas las personas.

AM840

FM96.9

