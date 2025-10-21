Instituciones sociales se unieron en una jornada deportiva por la inclusión

Con la participación de instituciones y organizaciones sociales, se realizó la segunda edición de la Jornada Deportiva Inclusiva en la pista de atletismo del Legado Güemes. La actividad fue organizada por el Centro de Día “Árbol de la Vida”, con la colaboración de la Secretaría de Deportes.

Durante la jornada organizada por el Centro de Día “Árbol de la Vida” se llevaron adelante distintas actividades adaptadas y competitivas que promovieron la integración, la participación y el trabajo en equipo. Participaron representantes de A.P.A.DI., Fundación Baccigalupo, Centro Educativo “Ayúdame a Crecer” y el Colegio Secundario N° 5.046 “Juan Calchaquí”, entre otros.

Los y las participantes disfrutaron de juegos como fútbol tenis adaptado, cilindros con puntos, golf adaptado, carrera de canguro y hockey adaptado. En el segmento competitivo se desarrollaron pruebas de velocidad (50 y 100 metros), relevos, lanzamiento de bala y jabalina, salto en largo y carrera en pareja.

El objetivo de esta propuesta fue generar un espacio de encuentro, inclusión y cooperación a través del deporte, fortaleciendo los lazos entre instituciones y propiciando experiencias recreativas, lúdicas y saludables.

Desde el Ministerio de Turismo y Deporte a través de la Secretaría de Deportes, se continúa impulsando políticas públicas que promueven la inclusión, la igualdad de oportunidades y el desarrollo integral de todas las personas.