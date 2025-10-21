 imagen

Gianni Infantino prometió llevar un Mundial a Bolivia

El presidente de la FIFA aclaró que puede ser de la mayor, juveniles o femenino.  

Deportes

21 / 10 / 2025

 

Gianni Infantino revolucionó el fútbol boliviano luego de prometer que traerá el Mundial a ese país, durante su visita en La Paz.

Durante los festejos por el centenario de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF), el presidente de la FIFA lanzó una promesa que ilusionó a miles de hinchas: “Vamos a traer un Mundial aquí, claro, por supuesto, vamos a ver, vamos a hablar de qué Mundial hablamos”.

La declaración fue realizada en un acto donde también participaron el presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, y el flamante presidente electo de Bolivia, Rodrigo Paz.

El dirigente no detalló si se refería a un Mundial de mayores, juvenil o femenino, pero aseguró que iniciará conversaciones con el nuevo gobierno para analizar la posibilidad “sobre qué tipo de Mundial” se podría organizar Bolivia.

Si bien el respaldo de Infantino es un paso importante, la decisión final sobre las sedes de los mundiales depende de una votación en la que participan más de 200 países afiliados a la FIFA. 

La pasión del pueblo boliviano por el deporte creció en los últimos meses, especialmente tras la clasificación de su selección al repechaje rumbo al Mundial 2026. Ante esto, las palabras de Infantino fueron tomadas con ilusión en todo el país.

