Allananamientos en la Unidad Carcelaria 1 y seis viviendas

Nueve personas, dos de ellas privadas de su libertad, quedaron vinculadas a una causa por narcotráfico.  Personal de la Dirección de Investigación y Criminología del CIF les secuestró cocaína, marihuana, armas y elementos para el fraccionamiento de drogas.

Salta Hoy

21 / 10 / 2025

 

VER GALERÍA

 

En el marco de la lucha contra el narcotráfico, bajo la dirección del fiscal penal Gustavo Torres Rubelt de la Unidad Fiscal contra la Narcocriminalidad, en la mañana de este martes, esta mañana se realizaron múltiples allanamientos en seis domicilios y en la Unidad Carcelaria 1, a cargo del personal de la Dirección de Investigación y Criminología del Cuerpo de Investigaciones Fiscales.

Los inmuebles allanados incluyen uno en Vaqueros, dos en calle Mar de Bering, dos en calle 12 de Octubre al 1300, uno en barrio Divino Niño; además de cuatro celdas del penal de Villa Las Rosas.

Como resultado del operativo, fueron detenidos cuatro hombres y tres mujeres. En las distintas viviendas se secuestró una cantidad significativa de pasta base (cocaína) y marihuana, armas de distintos calibres, cargadores y cartuchos, balanzas grameras y elementos propios del acondicionamiento y fraccionamiento de sustancias estupefacientes, celulares, dos motocicletas, documentación de interés para la causa y dinero en efectivo.

En las celdas del penal se encontraron dosis de pasta base escondidas en agujeros en la pared, recortes varios, dos celulares y dos cargadores y anotaciones varias de interés para la causa.

Las siete personas detenidas fueron trasladadas a la Alcaidía General de la Ciudad de Salta y, en las próximas horas, serán trasladadas a sede fiscal para la audiencia de imputación. Dos internos de la Unidad Carcelaria 1 también serán imputados.

