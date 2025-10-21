Tartagal: Se investiga la muerte de un adolescente por supuesta mala praxis

El fiscal penal de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas de Tartagal, Gonzalo Ariel Vega, investiga la muerte de un menor de 17 años, ocurrida este lunes por la mañana en el hospital Juan Domingo Perón de esa ciudad.

El fiscal Vega, dispuso que el cuerpo sea trasladado al Servicio de Tanatología Forense del CIF Orán, para que se realice la autopsia, el secuestro de la historia clínica del adolescente para ser analizada y otras medidas de rigor, tendientes a esclarecer lo sucedido.

El padre del menor denunció que el día 18 llevó a su hijo al hospital local para ser atendido por dolores abdominales. Fue atendido por la médica de guardia, quien le indicó el suministro de calmantes, recomendó que permanezca internado en observación hasta el mediodía, y le otorgó el alta.

Señala que ya en su domicilio, continuaba con los malestares, por lo que durante la tarde lo llevaron nuevamente al nosocomio, donde quedó internado hasta el día siguiente. El día domingo 19, cuando iba a ser intervenido quirúrgicamente, sufrió un paro cardiorrespiratorio, por lo que pasó a terapia intensiva sin ser operado y falleció durante la mañana de este lunes 20 por falla multiorgánica – shock séptico.

Ante la presunción de que la muerte se haya producido por alguna negligencia, imprudencia o impericia del personal de salud que lo atendió, es que desde la Fiscalía se inició la averiguación preliminar.