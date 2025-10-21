 imagen

EN VIVO 04:00 a 5:00 HRS

Hermandad Llanera

PROX. 05:00 a 5:30 HRS

 

Hermandad Tibetana

Un espacio de la Organización Internacional Katmandú.

PROX. 06:00 a 6:30 HRS

 

Hermandad Llanera

PROX. 06:30 a 8:00 HRS

 

Buscando Señales

Resume la información más importante a primera hora de la mañana, abordando  temas de actualidad, política local y nacional, economía y finanzas, tecnología, medio ambiente, salud, vinos de altura y mucho más.

PROX. 08:00 a 9:00 HRS

 

Control Ciudadano

Programa de asesoramiento sobre los derechos del consumidor.  También hay columnistas especializados en el área previsional y de derecho laboral.

PROX. 09:00 a 11:00 HRS

 

Sin Filtro

Magazine informativo y de opinión.

PROX. 11:00 a 13:00 HRS

 

El mediodía de Radio Salta

El mediodía de Radio Salta, con Daniel Chocobar, Nelson Colque y Pablo Ferrer.

PROX. 13:00 a 14:00 HRS

 

Salta Hoy

El más completo informativo elaborado por el departamento de prensa de Radio Salta, con la conducción de César Alurralde y Delia Aguilar.  

PROX. 14:00 a 15:00 HRS

 

Área Chica

Programa Deportivo 

PROX. 15:00 a 16:00 HRS

 

Los Bohemios

Programa Cultural 

PROX. 16:00 a 17:00 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 17:00 a 18:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 18:00 a 19:00 HRS

 

Pulso Gremial

Pulso Gremial - Desde 2002 informando sobre las actividades de los gremios y noticias laborales del país.

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Tartagal: Se investiga la muerte de un adolescente por supuesta mala praxis

La denuncia fue realizada por el padre de un menor de 17 años, luego de que este falleciera por una falla multiorgánica y shock séptico en el hospital local.

Salta Hoy

21 / 10 / 2025

 

El fiscal penal de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas de Tartagal, Gonzalo Ariel Vega, investiga la muerte de un menor de 17 años, ocurrida este lunes por la mañana en el hospital Juan Domingo Perón de esa ciudad.

El fiscal Vega, dispuso que el cuerpo sea trasladado al Servicio de Tanatología Forense del CIF Orán, para que se realice la autopsia, el secuestro de la historia clínica del adolescente para ser analizada y otras medidas de rigor, tendientes a esclarecer lo sucedido.

El padre del menor denunció que el día 18 llevó a su hijo al hospital local para ser atendido por dolores abdominales. Fue atendido por la médica de guardia, quien le indicó el suministro de calmantes, recomendó que permanezca internado en observación hasta el mediodía, y le otorgó el alta.

Señala que ya en su domicilio, continuaba con los malestares, por lo que durante la tarde lo llevaron nuevamente al nosocomio, donde quedó internado hasta el día siguiente. El día domingo 19, cuando iba a ser intervenido quirúrgicamente, sufrió un paro cardiorrespiratorio, por lo que pasó a terapia intensiva sin ser operado y falleció durante la mañana de este lunes 20 por falla multiorgánica – shock séptico.

Ante la presunción de que la muerte se haya producido por alguna negligencia, imprudencia o impericia del personal de salud que lo atendió, es que desde la Fiscalía se inició la averiguación preliminar.

