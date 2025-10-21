Continúa la ronda de testimoniales en el juicio por el femicidio de Jimena Salas

La Unidad Fiscal, integrada por los fiscales penales Mónica Poma, Leandro Flores y Gabriel González, representa al Ministerio Público Fiscal, en la audiencia de debate contra Adrián Guillermo y Carlos Damián Saavedra, como coautores del delito de homicidio calificado por alevosía, ensañamiento, criminis causa, por el concurso premeditado de dos o más personas, y femicidio, en perjuicio de Jimena Beatriz Salas.

Este martes 21 de octubre, al reanudarse la audiencia, prestó declaración una vecina de Vaqueros, quien fue convocada por la defensa de los acusados, y se refirió a lo que recordaba del día del hecho.

Luego, por videollamada, fue el turno de una joven, quien reside en el interior de la provincia y recordó que en ocasión de encontrarse viviendo en la ciudad de Salta porque estudiaba en Vaqueros, al regresar por la noche a su alquiler en la zona de la UNSA, fue seguida por un hombre, quien finalmente le arrebató la mochila, donde tenía su material de estudio y billetera con documentación personal.

Recuerda que corrió a la vivienda y cuando regresó acompañada, encontró su mochila y apuntes, pero no su billetera.

Tiempo después, fue localizada por personal policial, ya que supo que su documento de identidad y tarjeta SAETA, fueron encontrados en un allanamiento realizado en una vivienda de barrio Parque Belgrano, donde residían dos de los hermanos Saavedra.

Al finalizar con la recepción de los testigos presentes, el Tribunal, integrado por los jueces José Luís Riera, Mónica Faber y Maximiliano Troyano, dispuso un cuarto intermedio hasta este miércoles 22 a las 8.30.