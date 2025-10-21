Continúa la ronda de testimoniales en el juicio por el femicidio de Jimena Salas

 imagen

EN VIVO 04:00 a 5:00 HRS

Hermandad Llanera

PROX. 05:00 a 5:30 HRS

 

Hermandad Tibetana

Un espacio de la Organización Internacional Katmandú.

PROX. 06:00 a 6:30 HRS

 

Hermandad Llanera

PROX. 06:30 a 8:00 HRS

 

Buscando Señales

Resume la información más importante a primera hora de la mañana, abordando  temas de actualidad, política local y nacional, economía y finanzas, tecnología, medio ambiente, salud, vinos de altura y mucho más.

PROX. 08:00 a 9:00 HRS

 

Control Ciudadano

Programa de asesoramiento sobre los derechos del consumidor.  También hay columnistas especializados en el área previsional y de derecho laboral.

PROX. 09:00 a 11:00 HRS

 

Sin Filtro

Magazine informativo y de opinión.

PROX. 11:00 a 13:00 HRS

 

El mediodía de Radio Salta

El mediodía de Radio Salta, con Daniel Chocobar, Nelson Colque y Pablo Ferrer.

PROX. 13:00 a 14:00 HRS

 

Salta Hoy

El más completo informativo elaborado por el departamento de prensa de Radio Salta, con la conducción de César Alurralde y Delia Aguilar.  

PROX. 14:00 a 15:00 HRS

 

Área Chica

Programa Deportivo 

PROX. 15:00 a 16:00 HRS

 

Los Bohemios

Programa Cultural 

PROX. 16:00 a 17:00 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 17:00 a 18:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 18:00 a 19:00 HRS

 

Pulso Gremial

Pulso Gremial - Desde 2002 informando sobre las actividades de los gremios y noticias laborales del país.

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Toda la programación

Continúa la ronda de testimoniales en el juicio por el femicidio de Jimena Salas

Durante la jornada de este martes, declaró una vecina de Vaqueros, convocada por la defensa y una estudiante, que sufrió el arrebato de su mochila y luego, su documento de identidad y tarjeta de transporte, fue encontrada entre las pertenencias de uno de los hermanos Saavedra, durante un allanamiento.  

Salta Hoy

21 / 10 / 2025

 

VER GALERÍA

 

La Unidad Fiscal, integrada por los fiscales penales Mónica Poma, Leandro Flores y Gabriel González, representa al Ministerio Público Fiscal, en la audiencia de debate contra Adrián Guillermo y Carlos Damián Saavedra, como coautores del delito de homicidio calificado por alevosía, ensañamiento, criminis causa, por el concurso premeditado de dos o más personas, y femicidio, en perjuicio de Jimena Beatriz Salas.

Este martes 21 de octubre, al reanudarse la audiencia, prestó declaración una vecina de Vaqueros, quien fue convocada por la defensa de los acusados, y se refirió a lo que recordaba del día del hecho.

Luego, por videollamada, fue el turno de una joven, quien reside en el interior de la provincia y recordó que en ocasión de encontrarse viviendo en la ciudad de Salta porque estudiaba en Vaqueros, al regresar por la noche a su alquiler en la zona de la UNSA, fue seguida por un hombre, quien finalmente le arrebató la mochila, donde tenía su material de estudio y billetera con documentación personal.

Recuerda que corrió a la vivienda y cuando regresó acompañada, encontró su mochila y apuntes, pero no su billetera.

Tiempo después, fue localizada por personal policial, ya que supo que su documento de identidad y tarjeta SAETA, fueron encontrados en un allanamiento realizado en una vivienda de barrio Parque Belgrano, donde residían dos de los hermanos Saavedra.

Al finalizar con la recepción de los testigos presentes, el Tribunal, integrado por los jueces José Luís Riera, Mónica Faber y Maximiliano Troyano, dispuso un cuarto intermedio hasta este miércoles 22 a las 8.30.

AGREGAR A MIRADIO

 

 

AM840

FM96.9

  • Av. Ex Combatientes de Malvinas 3890 - Salta - Argentina
  • +54 387-424-6222

© COPYRIGHT 2019 RADIO SALTA - DESARROLLADO POR MUSTANG CLOUD

NOMBRE RAREIO