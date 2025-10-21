Escuelas rurales de Salta acceden a conectividad con antenas satelitales de alta velocidad

Hoy, en el Salón Auditorio del Centro Cívico Grand Bourg “Martín Miguel de Güemes”, el Gobierno provincial a través del Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología; y la Secretaría de Modernización del Estado, hizo entrega de antenas satelitales de alta velocidad para escuelas rurales de Salta.

Se trata del programa “Conectividad y Recambio Tecnológico de Internet Satelital para Escuelas Rurales”, que busca brindar conexión por primera vez a escuelas rurales que hasta ahora tenían dificultades para acceder a internet de calidad, y además moderniza su infraestructura de conectividad con tecnología satelital de última generación.

Esta estrategia incluye la instalación o renovación del equipamiento de acceso a internet en 194 establecimientos educativos ubicados en distintos departamentos de la provincia.

Al respecto, la ministra de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, Cristina Fiore expresó que “cuando se habla de conectividad, no se trata solo de mejorar el acceso a internet, sino de llevar educación de calidad a todos los puntos de la provincia. Por eso, en Salta, se trabaja para que cada decisión en materia educativa beneficie a todas las regiones, garantizando oportunidades de aprendizaje donde viva cada salteño.”

También realizó un reconocimiento a la labor docente “gracias a los docentes rurales, que son la gran reserva de nuestros valores y principios”.

Por su parte, el secretario de Modernización Martín Güemes comentó que -actualmente- 1.198 establecimientos cuentan con acceso a internet y, con esta nueva etapa, se dará un salto tecnológico sin precedentes, ya que las escuelas rurales que antes tenían un mega de velocidad pasarán a disponer de 200 megas, con planes de un tera.



En este sentido, informó que los departamentos beneficiados con esta entrega de antenas son Rivadavia, San Martín, Anta, Rosario de Lerma, Rosario de la Frontera, Chicoana, Guachipas, La Candelaria, La Poma, Orán y Metán.

“Esta política pública refleja la firme decisión del gobernador Gustavo Sáenz de invertir en Educación Pública y garantizar igualdad de oportunidades para todos los estudiantes, incluso en zonas de difícil acceso”, sostuvo.

Por último, el funcionario destacó que esta estrategia de inclusión digital contribuye a reducir la brecha entre los salteños. “El lugar donde se nace no debe limitar el acceso al conocimiento ni al desarrollo”, concluyó.

Participó del acto de entrega de antenas el intendente de General Güemes, Carlos Rosso, junto a representantes de las escuelas beneficiadas.