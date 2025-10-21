 imagen

Hermandad Llanera

PROX. 05:00 a 5:30 HRS

 

Hermandad Tibetana

Un espacio de la Organización Internacional Katmandú.

PROX. 06:00 a 6:30 HRS

 

Hermandad Llanera

PROX. 06:30 a 8:00 HRS

 

Buscando Señales

Resume la información más importante a primera hora de la mañana, abordando  temas de actualidad, política local y nacional, economía y finanzas, tecnología, medio ambiente, salud, vinos de altura y mucho más.

PROX. 08:00 a 9:00 HRS

 

Control Ciudadano

Programa de asesoramiento sobre los derechos del consumidor.  También hay columnistas especializados en el área previsional y de derecho laboral.

PROX. 09:00 a 11:00 HRS

 

Sin Filtro

Magazine informativo y de opinión.

PROX. 11:00 a 13:00 HRS

 

El mediodía de Radio Salta

El mediodía de Radio Salta, con Daniel Chocobar, Nelson Colque y Pablo Ferrer.

PROX. 13:00 a 14:00 HRS

 

Salta Hoy

El más completo informativo elaborado por el departamento de prensa de Radio Salta, con la conducción de César Alurralde y Delia Aguilar.  

PROX. 14:00 a 15:00 HRS

 

Área Chica

Programa Deportivo 

PROX. 15:00 a 16:00 HRS

 

Los Bohemios

Programa Cultural 

PROX. 16:00 a 17:00 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 17:00 a 18:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 18:00 a 19:00 HRS

 

Pulso Gremial

Pulso Gremial - Desde 2002 informando sobre las actividades de los gremios y noticias laborales del país.

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Escuelas rurales de Salta acceden a conectividad con antenas satelitales de alta velocidad

El equipamiento está destinado a 194 establecimientos educativos, son de conexión avanzadas y capaces de garantizar el servicio de alta calidad en regiones de difícil acceso de la provincia. La ministra de Educación, Cristina Fiore; y el secretario de Modernización, Martín Güemes, encabezaron el acto de entrega. 

Hoy, en el Salón Auditorio del Centro Cívico Grand Bourg “Martín Miguel de Güemes”, el Gobierno provincial a través del Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología; y la Secretaría de Modernización del Estado, hizo entrega de antenas satelitales de alta velocidad para escuelas rurales de Salta.

Se trata del programa “Conectividad y Recambio Tecnológico de Internet Satelital para Escuelas Rurales”, que busca brindar conexión por primera vez a escuelas rurales que hasta ahora tenían dificultades para acceder a internet de calidad, y además moderniza su infraestructura de conectividad con tecnología satelital de última generación.

Esta estrategia incluye la instalación o renovación del equipamiento de acceso a internet en 194 establecimientos educativos ubicados en distintos departamentos de la provincia.

Al respecto, la ministra de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, Cristina Fiore expresó que “cuando se habla de conectividad, no se trata solo de mejorar el acceso a internet, sino de llevar educación de calidad a todos los puntos de la provincia. Por eso, en Salta, se trabaja para que cada decisión en materia educativa beneficie a todas las regiones, garantizando oportunidades de aprendizaje donde viva cada salteño.”

También realizó un reconocimiento a la labor docente “gracias a los docentes rurales, que son la gran reserva de nuestros valores y principios”.

Por su parte, el secretario de Modernización Martín Güemes comentó que -actualmente- 1.198 establecimientos cuentan con acceso a internet y, con esta nueva etapa, se dará un salto tecnológico sin precedentes, ya que las escuelas rurales que antes tenían un mega de velocidad pasarán a disponer de 200 megas, con planes de un tera.
 
En este sentido, informó que los departamentos beneficiados con esta entrega de antenas son Rivadavia, San Martín, Anta, Rosario de Lerma, Rosario de la Frontera, Chicoana, Guachipas, La Candelaria, La Poma, Orán y Metán.

“Esta política pública refleja la firme decisión del gobernador Gustavo Sáenz de invertir en Educación Pública y garantizar igualdad de oportunidades para todos los estudiantes, incluso en zonas de difícil acceso”, sostuvo.

Por último, el funcionario destacó que esta estrategia de inclusión digital contribuye a reducir la brecha entre los salteños. “El lugar donde se nace no debe limitar el acceso al conocimiento ni al desarrollo”, concluyó.

Participó del acto de entrega de antenas el intendente de General Güemes, Carlos Rosso, junto a representantes de las escuelas beneficiadas.

