Juan Carlos Romero volvió a respaldar a Flavia Royón como candidata al Senado

EN VIVO 04:00 a 5:00 HRS

Hermandad Llanera

PROX. 05:00 a 5:30 HRS

 

Hermandad Tibetana

Un espacio de la Organización Internacional Katmandú.

PROX. 06:00 a 6:30 HRS

 

Hermandad Llanera

PROX. 06:30 a 8:00 HRS

 

Buscando Señales

Resume la información más importante a primera hora de la mañana, abordando  temas de actualidad, política local y nacional, economía y finanzas, tecnología, medio ambiente, salud, vinos de altura y mucho más.

PROX. 08:00 a 9:00 HRS

 

Control Ciudadano

Programa de asesoramiento sobre los derechos del consumidor.  También hay columnistas especializados en el área previsional y de derecho laboral.

PROX. 09:00 a 11:00 HRS

 

Sin Filtro

Magazine informativo y de opinión.

PROX. 11:00 a 13:00 HRS

 

El mediodía de Radio Salta

El mediodía de Radio Salta, con Daniel Chocobar, Nelson Colque y Pablo Ferrer.

PROX. 13:00 a 14:00 HRS

 

Salta Hoy

El más completo informativo elaborado por el departamento de prensa de Radio Salta, con la conducción de César Alurralde y Delia Aguilar.  

PROX. 14:00 a 15:00 HRS

 

Área Chica

Programa Deportivo 

PROX. 15:00 a 16:00 HRS

 

Los Bohemios

Programa Cultural 

PROX. 16:00 a 17:00 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 17:00 a 18:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 18:00 a 19:00 HRS

 

Pulso Gremial

Pulso Gremial - Desde 2002 informando sobre las actividades de los gremios y noticias laborales del país.

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Toda la programación

Juan Carlos Romero volvió a respaldar a Flavia Royón como candidata al Senado

El senador nacional destacó la importancia de defender los intereses de Salta y elogió a la candidata del oficialismo provincial como una dirigente preparada y con gran capacidad técnica, “es una opción muy valiosa”.

Salta Hoy

21 / 10 / 2025

 

El senador nacional Juan Carlos Romero ratificó su apoyo a la candidata al Senado de la Nación, Flavia Royón, en la lista "Primero Los Salteños", del oficialismo provincial, de cara a las próximas elecciones nacionales que se celebrarán este domingo 26 de octubre en Salta. 

En declaraciones periodísticas, Romero sostuvo que “la visión de defender la provincia es parte de la tradición política salteña” y recordó que tanto su padre como él mismo sostuvieron siempre esa línea frente a los gobiernos nacionales cuando les tocó gobernar la provincia.

“El gobernador (Gustavo) Sáenz encarna esa defensa con una postura correcta e histórica. En esa línea, Flavia Royón es una persona capacitada, preparada, que va a representar bien a Salta en el Senado. No se trata de levantar la voz, sino de tener ponderación técnica y conocimiento. Por eso, la apoyo: es una opción muy valiosa”, afirmó el legislador.

Romero también remarcó la importancia de mantener una representación sólida del norte en el Congreso y subrayó que el modelo que encabeza Sáenz “recuperó la autonomía provincial que se había perdido durante años de obediencia al kirchnerismo”. En relación al clima electoral, Romero sostuvo que es consciente de cierta apatía de la sociedad, pero consideró importante “hacerse escuchar con el voto en las urnas, más aun cuando el sistema electoral que se va a usar y que hemos creado por ley, es más sencillo, ágil y seguro”.

Agregó también que “he visto posiciones sólidas como las de Flavia Royón, he escuchado la defensa a ultranza del Gobierno nacional y también se han visto ciertas artimañas para llamar la atención de otros candidatos que inmediatamente fueron desestimadas por las autoridades”. 

Sobre el acuerdo entre Argentina y Estados Unidos

Consultado sobre el reciente acuerdo del Gobierno nacional con Estados Unidos, Romero expresó que “si se aprovecha correctamente, puede ser útil para el país”, aunque advirtió que “no alcanzará si seguimos dilapidando divisas y no se genera confianza”.

“El problema argentino es la falta de políticas razonables y sostenidas. Hace falta menos enojo y más convencimiento. Si después de las elecciones se abre un diálogo serio entre el Gobierno y los gobernadores, puede haber un camino de estabilidad”, agregó.

Fuente: El Tribuno 

