Con técnicas especiales lograron rescatar el cadáver del obrero

Por causas que se tratan de establecer, el incidente sucedió este martes alrededor de las 18:30, según el primer aviso a la policía.

El rescate fue muy dificultoso pero se logró cerca de las 10:30, según indicó Marcelo Magriña, director del Distrito de Prevención 1 de la Policía de Salta.

La víctima tenía 34 años y era oriundo de Cafayate.

El hecho se encuentra bajo investigación en estos momentos. El fiscal penal 1 de la Unidad de Graves Atentados Contra las Personas, Santiago López Soto, se encuentra a cargo de la investigación para determinar las circunstancias del fallecimiento del trabajador.

Tras el incidente, peritos de Bomberos, Policía Científica y del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) trabajan en el lugar.

Ante esta situación, y priorizando la seguridad del personal interviniente, se solicitó la colaboración de equipos especializados del Ejército Argentino, finalmente la extracción fue lograda por personal de Bomberos de la Provincia.

Asimismo, la Fiscalía investiga las posibles causas del hecho, incluyendo la responsabilidad de la empresa privada a cargo de la obra en cuestión.