Área Chica

Conducción: Pauli Aguilar

PROX. 15:00 a 16:00 HRS

 

Los Bohemios

Programa Cultural 

PROX. 16:00 a 17:00 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 17:00 a 18:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 18:00 a 19:00 HRS

 

Pulso Gremial

Pulso Gremial - Desde 2002 informando sobre las actividades de los gremios y noticias laborales del país.

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Con técnicas especiales lograron rescatar el cadáver del obrero

Ayer falleció un obrero al terminar aplastado por un cúmulo de tierra y escombros en una obra en construcción ubicada en Uruguay al 600, donde continúan los desvíos en el tránsito.

Salta Hoy

22 / 10 / 2025

 

Por causas que se tratan de establecer, el incidente sucedió este martes alrededor de las 18:30, según el primer aviso a la policía.

El  rescate fue muy dificultoso pero se logró cerca de las 10:30, según indicó Marcelo Magriña, director del Distrito de Prevención 1 de la Policía de Salta.

La víctima tenía 34 años y era oriundo de Cafayate.

El hecho se encuentra bajo investigación en estos momentos. El fiscal penal 1 de la Unidad de Graves Atentados Contra las Personas, Santiago López Soto, se encuentra a cargo de la investigación para determinar las circunstancias del fallecimiento del trabajador.

Tras el incidente, peritos de Bomberos, Policía Científica y del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) trabajan en el lugar.

Ante esta situación, y priorizando la seguridad del personal interviniente, se solicitó la colaboración de equipos especializados del Ejército Argentino, finalmente la extracción fue lograda por personal de Bomberos de la Provincia.

Asimismo, la Fiscalía investiga las posibles causas del hecho, incluyendo la responsabilidad de la empresa privada a cargo de la obra en cuestión.

 

