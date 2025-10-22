 imagen

EN VIVO 14:00 a 15:00 HRS

Área Chica

Conducción: Pauli Aguilar

PROX. 15:00 a 16:00 HRS

 

Los Bohemios

Programa Cultural 

PROX. 16:00 a 17:00 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 17:00 a 18:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 18:00 a 19:00 HRS

 

Pulso Gremial

Pulso Gremial - Desde 2002 informando sobre las actividades de los gremios y noticias laborales del país.

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Toda la programación

Familiares y terapeutas de discapacitados reclamaron en las calles de la ciudad

Pidieron que se implemente inmediatamente de la Ley de Emergencia de Discapacidad.

Salta Hoy

22 / 10 / 2025

 

VER GALERÍA

 

Aseguraron que varios centros terapéuticos en Salta se encuentran en peligro de cierre  por la situación general. 

Sandra Polacco, responsable del centro de día “Árbol de Vida”, habló con Radio Salta esta mañana.

Indicó que el pedido del sector es hoy “una cuestión de humanidad y que no tiene nada que ver con la política”.

 

