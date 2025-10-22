Familiares y terapeutas de discapacitados reclamaron en las calles de la ciudad
Pidieron que se implemente inmediatamente de la Ley de Emergencia de Discapacidad.
Salta Hoy
22 / 10 / 2025
VER GALERÍA
Aseguraron que varios centros terapéuticos en Salta se encuentran en peligro de cierre por la situación general.
Sandra Polacco, responsable del centro de día “Árbol de Vida”, habló con Radio Salta esta mañana.
Indicó que el pedido del sector es hoy “una cuestión de humanidad y que no tiene nada que ver con la política”.