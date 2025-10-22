 imagen

EN VIVO 14:00 a 15:00 HRS

Área Chica

Conducción: Pauli Aguilar

PROX. 15:00 a 16:00 HRS

 

Los Bohemios

Programa Cultural 

PROX. 16:00 a 17:00 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 17:00 a 18:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 18:00 a 19:00 HRS

 

Pulso Gremial

Pulso Gremial - Desde 2002 informando sobre las actividades de los gremios y noticias laborales del país.

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Tartagal: Probation para un conductor que embistió a un policía de tránsito

El acusado de 59 años deberá cumplir reglas de conducta, luego de obtener la suspensión de juicio a prueba por el término de un año, y ofreció un resarcimiento económico al damnificado.

Salta Hoy

22 / 10 / 2025

 

El hecho sucedió el pasado 19 de mayo, cuando el conductor se encontraba estacionado en doble fila en inmediaciones de un colegio de esa ciudad, y un agente de tránsito le solicitó que se retirara. 

Este reaccionó de manera violenta, insultándolo y amenazándolo y cuando intentaba retirarse, lo embistió y arrastró algunos metros, lo que quedó registrado de manera fílmica.

 


 

NOMBRE RAREIO