Tartagal: Probation para un conductor que embistió a un policía de tránsito
El acusado de 59 años deberá cumplir reglas de conducta, luego de obtener la suspensión de juicio a prueba por el término de un año, y ofreció un resarcimiento económico al damnificado.
Salta Hoy
22 / 10 / 2025
El hecho sucedió el pasado 19 de mayo, cuando el conductor se encontraba estacionado en doble fila en inmediaciones de un colegio de esa ciudad, y un agente de tránsito le solicitó que se retirara.
Este reaccionó de manera violenta, insultándolo y amenazándolo y cuando intentaba retirarse, lo embistió y arrastró algunos metros, lo que quedó registrado de manera fílmica.