Tartagal: Probation para un conductor que embistió a un policía de tránsito

El hecho sucedió el pasado 19 de mayo, cuando el conductor se encontraba estacionado en doble fila en inmediaciones de un colegio de esa ciudad, y un agente de tránsito le solicitó que se retirara.

Este reaccionó de manera violenta, insultándolo y amenazándolo y cuando intentaba retirarse, lo embistió y arrastró algunos metros, lo que quedó registrado de manera fílmica.



