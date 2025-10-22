 imagen

EN VIVO 14:00 a 15:00 HRS

Área Chica

Conducción: Pauli Aguilar

PROX. 15:00 a 16:00 HRS

 

Los Bohemios

Programa Cultural 

PROX. 16:00 a 17:00 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 17:00 a 18:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 18:00 a 19:00 HRS

 

Pulso Gremial

Pulso Gremial - Desde 2002 informando sobre las actividades de los gremios y noticias laborales del país.

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Toda la programación

Teatro Provincial: “Las Bodas de Fígaro” y estreno mundial de una sinfonía

La Orquesta Sinfónica presentará este jueves la obertura “Las Bodas de Fígaro” de Mozart, el Concierto para Piano y Orquesta de Robert Schumann y el estreno mundial de la Sinfonía Nro. 7 de Eduardo Alonso Crespo.

Salta Hoy

22 / 10 / 2025

 

VER GALERÍA

 

El autor de la obra dirigirá al cuerpo como director invitado. Además actuará como invitada, la pianista santiagueña Laura Oppedisano para interpretar la notable obra de Schumann.

El maestro Eduardo Alonso Crespo habló esta mañana con Radio Salta.

Las entradas están disponibles en el sitio www.vamos.gob.ar y en la boletería del Teatro Provincial.

El maestro Alonso Crespo habló de la sinfonía de su autoría que se estrenará mañana desde las 21 horas.

 

AGREGAR A MIRADIO

 

 

AM840

FM96.9

  • Av. Ex Combatientes de Malvinas 3890 - Salta - Argentina
  • +54 387-424-6222

© COPYRIGHT 2019 RADIO SALTA - DESARROLLADO POR MUSTANG CLOUD

NOMBRE RAREIO