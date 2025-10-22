 imagen

Área Chica

Conducción: Pauli Aguilar

Los Bohemios

Programa Cultural 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

Pulso Gremial

Pulso Gremial - Desde 2002 informando sobre las actividades de los gremios y noticias laborales del país.

Punto de Encuentro

Periodístico

60 Municipios

Red Federal de Información local.

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Este jueves el mercado San Miguel no abrirá por la tarde

En el predio central de Avenida San Martín 782 se realizarán tareas de limpieza profunda el jueves a la tarde, al igual que en el anexo ubicado en Miramar 433. El viernes abrirán en horario normal, confirmaron desde la administración.

Salta Hoy

El mercado municipal San Miguel informó que el jueves 23 de octubre se realizará una jornada de limpieza profunda en horas de la tarde en el predio de San Martín 782, por lo cual dicho espacio solo atenderá hasta las 14 horas.

Durante esta jornada de limpieza profunda se procederá a realizar una tarea exhaustiva en todos los pasillos y puestos del mercado, labor que se efectúa periódicamente, pero con menos frecuencia que la limpieza diaria que tiene el predio.

Las labores estarán focalizadas en áreas específicas que requieren más atención. Esta acción forma parte del mantenimiento preventivo para conservar la higiene, el orden y el buen funcionamiento del mercado.

