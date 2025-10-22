 imagen

EN VIVO 14:00 a 15:00 HRS

Área Chica

Conducción: Pauli Aguilar

PROX. 15:00 a 16:00 HRS

 

Los Bohemios

Programa Cultural 

PROX. 16:00 a 17:00 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 17:00 a 18:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 18:00 a 19:00 HRS

 

Pulso Gremial

Pulso Gremial - Desde 2002 informando sobre las actividades de los gremios y noticias laborales del país.

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Toda la programación

“La verdad es lo que dará paz a la familia Cordeyro”

Así lo dijo el gobernador Gustavo Sáenz al hablar con periodistas sobre la investigación por la muerte del comisario retirado Vicente Cordeyro.

Salta Hoy

22 / 10 / 2025

 

VER GALERÍA

 

Reiteró su compromiso con la familia del fallecido y expresó su tristeza por la pérdida. 

Sáenz destacó la importancia de que la Justicia actúe de manera independiente y confirmó que especialistas nacionales están trabajando en las pericias del caso. 

El gobernador pidió que no se descarte ninguna hipótesis en la investigación. 

El mandatario provincial también solicitó respeto y prudencia ante el dolor de la familia.

"Los que somos salteños de bien buscamos la verdad y, por sobre todas las cosas, no hacer de esto política", concluyó.

 

AGREGAR A MIRADIO

 

 

AM840

FM96.9

  • Av. Ex Combatientes de Malvinas 3890 - Salta - Argentina
  • +54 387-424-6222

© COPYRIGHT 2019 RADIO SALTA - DESARROLLADO POR MUSTANG CLOUD

NOMBRE RAREIO