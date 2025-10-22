“La verdad es lo que dará paz a la familia Cordeyro”

Reiteró su compromiso con la familia del fallecido y expresó su tristeza por la pérdida.

Sáenz destacó la importancia de que la Justicia actúe de manera independiente y confirmó que especialistas nacionales están trabajando en las pericias del caso.

El gobernador pidió que no se descarte ninguna hipótesis en la investigación.

El mandatario provincial también solicitó respeto y prudencia ante el dolor de la familia.

"Los que somos salteños de bien buscamos la verdad y, por sobre todas las cosas, no hacer de esto política", concluyó.