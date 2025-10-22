“La verdad es lo que dará paz a la familia Cordeyro”
Así lo dijo el gobernador Gustavo Sáenz al hablar con periodistas sobre la investigación por la muerte del comisario retirado Vicente Cordeyro.
Salta Hoy
22 / 10 / 2025
Reiteró su compromiso con la familia del fallecido y expresó su tristeza por la pérdida.
Sáenz destacó la importancia de que la Justicia actúe de manera independiente y confirmó que especialistas nacionales están trabajando en las pericias del caso.
El gobernador pidió que no se descarte ninguna hipótesis en la investigación.
El mandatario provincial también solicitó respeto y prudencia ante el dolor de la familia.
"Los que somos salteños de bien buscamos la verdad y, por sobre todas las cosas, no hacer de esto política", concluyó.