El gobernador Gustavo Sáenz está muy preocupado por la cantidad de suicidios

Por otro lado se refirió a los últimos días de campaña: “Esta campaña política se caracterizó por la violencia y la falta de propuestas. “Lamentablemente eso no es lo que quiere la gente”, expresó.

El primer mandatario emitió estas declaraciones luego de un acto de entrega de 75 motos de 300 cc a la Policía de Salta.

En otro momento se refirió a las declaraciones del exgobernador Juan Manuel Urtubey quien dijo que “ayudó a Sáenz a llegar al gobierno”.