 imagen

EN VIVO 14:00 a 15:00 HRS

Área Chica

Conducción: Pauli Aguilar

PROX. 15:00 a 16:00 HRS

 

Los Bohemios

Programa Cultural 

PROX. 16:00 a 17:00 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 17:00 a 18:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 18:00 a 19:00 HRS

 

Pulso Gremial

Pulso Gremial - Desde 2002 informando sobre las actividades de los gremios y noticias laborales del país.

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Toda la programación

El gobernador Gustavo Sáenz está muy preocupado por la cantidad de suicidios

Anticipó que la cuestión se abordará de forma interdisciplinaria como una “cuestión de Estado” en Salta.

Salta Hoy

22 / 10 / 2025

 

VER GALERÍA

 

Por otro lado se refirió a los últimos días de campaña: “Esta campaña política se caracterizó por la violencia y la falta de propuestas. “Lamentablemente eso no es lo que quiere la gente”, expresó.

El primer mandatario emitió estas declaraciones luego de un acto de entrega de 75 motos de 300 cc a la Policía de Salta.

En otro momento se refirió a las declaraciones del exgobernador Juan Manuel Urtubey quien dijo que “ayudó a Sáenz a llegar al gobierno”.

 

AGREGAR A MIRADIO

 

 

AM840

FM96.9

  • Av. Ex Combatientes de Malvinas 3890 - Salta - Argentina
  • +54 387-424-6222

© COPYRIGHT 2019 RADIO SALTA - DESARROLLADO POR MUSTANG CLOUD

NOMBRE RAREIO