Un joven intentó arrojarse al vacío desde el balcón de la intendencia en el CCM

El incidente ocurrió alrededor de las 12:15. Desde ese momento, la policía llegó al lugar.

Efectivos de infantería lograron sujetar al muchacho, mientras se sospecha que estaba bajo los efectos de alguna sustancia.

Además, se encontró evidencia de alteración en su comportamiento.

Al parecer, el joven subió por el techo del estacionamiento, pero no se conoce el motivo de su acción.