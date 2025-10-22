 imagen

EN VIVO 14:00 a 15:00 HRS

Área Chica

Conducción: Pauli Aguilar

PROX. 15:00 a 16:00 HRS

 

Los Bohemios

Programa Cultural 

PROX. 16:00 a 17:00 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 17:00 a 18:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 18:00 a 19:00 HRS

 

Pulso Gremial

Pulso Gremial - Desde 2002 informando sobre las actividades de los gremios y noticias laborales del país.

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Un joven intentó arrojarse al vacío desde el balcón de la intendencia en el CCM

No trascendieron los motivos de su decisión pero se mostraba alterado.

Salta Hoy

22 / 10 / 2025

 

El incidente ocurrió alrededor de las 12:15. Desde ese momento, la policía llegó al lugar.

Efectivos de infantería lograron sujetar al muchacho, mientras se sospecha que estaba bajo los efectos de alguna sustancia. 

Además, se encontró evidencia de alteración en su comportamiento. 

Al parecer, el joven subió por el techo del estacionamiento, pero no se conoce el motivo de su acción.

 

AM840

FM96.9

NOMBRE RAREIO