Gran convocatoria en la capacitación en Lengua de Señas Argentina
Más de 200 personas participaron del encuentro que se llevó a cabo en la Escuela de Emprendedores, en Independencia 910. La actividad se realizó en conjunto con el Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la Provincia.
Salta Hoy
22 / 10 / 2025
La Municipalidad de Salta, a través de la Escuela de Emprendedores, llevó adelante una nueva capacitación en Lengua de Señas Argentina (LSA) destinada a docentes, estudiantes y público en general.
La actividad, que contó con puntaje docente, se desarrolló ayer a la tarde en la sede de la institución municipal, ubicada en Independencia 910, con la participación de más de 200 asistentes.
El encuentro estuvo a cargo de Carolina Ruiz y Araceli Rodríguez, especialistas en la enseñanza de LSA, quienes brindaron información sobre los fundamentos, estructuras gramaticales y recursos expresivos de esta lengua.
El objetivo de la capacitación fue promover la inclusión y mejorar la comunicación con personas sordas o hipoacúsicas, fortaleciendo las herramientas de docentes y futuros profesionales para garantizar espacios más accesibles.
La formación se realizó en articulación con el Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la Provincia.