Los vecinos de barrio Morosini cuentan con un renovado Centro de Salud

El ministro de Salud Pública, Federico Mangione, verificó las obras de ampliación y remodelación del Centro de Salud del Barrio Morosini, que comenzó a funcionar nuevamente con una infraestructura renovada que optimizará significativamente la atención sanitaria para miles de vecinos.

Tras más de 40 años de servicio, y ante el crecimiento de la población de la zona de cobertura, era necesaria una ampliación que el ministro destacó como fundamental “era un centro de salud muy pequeño y ya estaba muy deteriorado por el paso del tiempo. La población se fue extendiendo y por lo tanto nosotros necesitábamos una ampliación".

Durante la reunión con el equipo de trabajo y los vecinos de la zona, Mangione agradeció al personal por su labor diaria y les pidió fortalecer el compromiso para brindar una atención de calidad a cada paciente que llega al establecimiento sanitario.

Asimismo, el titular de la cartera sanitaria destacó la importancia del primer nivel de atención, que son los centros de salud, porque “son la primera entrada de los pacientes al servicio sanitario, por eso estamos invirtiendo en infraestructura de calidad para garantizar el acceso equitativo a servicios sanitarios modernos y seguros para toda la comunidad”.

Los trabajos ejecutados, que constan de una ampliación de 50 m² cubiertos, incluyeron la incorporación de dos nuevos consultorios, vitales para descomprimir la demanda y mejorar los tiempos de espera. Además, se sumaron una Sala de Aislamiento, un Lavadero y un Sector de Residuos, esenciales para la operatividad y salubridad del establecimiento.

La intervención también abarcó la remodelación integral del sector de Administración y los sanitarios públicos, incluyendo baños específicos para el equipo de salud y una nueva sala de reuniones. En un esfuerzo por garantizar la seguridad, se procedió al cierre del predio con medianera y cercado perimetral.

La jefa del Centro de Salud, Rosana Romano, detalló que “la obra se traduce directamente en un mejor servicio para una población de cobertura que asciende a aproximadamente 4.000 habitantes directos, aunque, dada su ubicación estratégica en una avenida con alto tránsito de transporte público, atiende regularmente a pacientes de otras áreas. La renovada infraestructura respalda una completa cartera de servicios que incluye Medicina Familiar, Pediatría, Obstetricia, Odontología, Nutrición, Fonoaudiología, y un servicio de Enfermería extendido a 12 horas diarias”.

Durante el recorrido, una ex trabajadora del centro y vecina de la zona celebró la concreción de las obras, señalando que ver el lugar "totalmente refaccionado" después de tanto tiempo representa una gran "alegría al ver el crecimiento". Subrayó que estas mejoras edilicias deben ser un impulso para el "crecimiento profesional de todos los que forman este equipo", reafirmando el compromiso ético de la salud pública: "siempre primero los pacientes, después estamos nosotros”.

Participaron de la recorrida, el gerente general del hospital Papa Francisco, Rodrigo Maroni; el director del Primer Nivel de Atención, Darío Isasmendi; la jefa del área operativa Sur, Roxana Alemán; personal de salud y vecinos de la zona.

