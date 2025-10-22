El Móvil de Licencias atendió en el CIC de Limache

El Móvil de Licencias de la Municipalidad de Salta, atendió en el Centro Integrador Comunitario (CIC) de Limache.

Más de 50 personas aprovecharon el servicio sin tener que trasladarse a algún Centro Emisor de Licencias. La atención fue por orden de llegada.

Quienes se hicieron presentes pudieron realizar el 100% del trámite de renovación y gran parte del de la primera licencia. Los requisitos pueden consultarse en municipalidadsalta.gob.ar/tramites/licencia-de-conducir/

«Esta iniciativa es muy buena, por eso muchos vecinos aprovechamos para hacer los trámites. La atención es espectacular», dijo María, vecina del barrio, quien estaba haciendo el papeleo para obtener su primera licencia.

Por su parte, Silvana, quien llegó al Móvil a renovar su carnet de conducir, agradeció que estos servicios lleguen a los barrios, ya que es de gran ayuda para los vecinos, porque no tienen que trasladarse y por la gran rapidez con la que se atiende a las personas.

A través de esta unidad, móvil perteneciente a la Secretaría de Tránsito, los salteños además pueden:

– Iniciar el trámite con la impresión o presentación del comprobante de Cenat -pago de impuesto Nacional -, certificados de no deudor alimentario y de no infractor de la ley electoral

– Tendrán la posibilidad de realizar los exámenes para detectar impedimentos en la visión y audición y psicológicos, por los médicos quienes llenarán el formulario

– Realizar la carga del FUT (Formulario de trámite)

Se recuerda que, en la renovación se pagarán los años a renovar y se imprimirá el comprobante para retirar la licencia en el CEL Santa Fe 545. Si no es un trámite de renovación solo restará realizar los exámenes teóricos y prácticos, pero ya obtendrán un turno fijado.

Los precios de las licencias son los siguientes:

1 Año: $ 11,513

2 Años: $ 23.025

3 Años: $ 34.538

4 Años: $ 46.050

5 Años: $ 57.563

Mayores de 65 años

1 Año: $ 5.756

2 Años: $ 11.513

3 Años: $ 17.269

4 Años: $ 23.025

5 Años: $28.782

Cabe destacar que el Móvil se ubicará este jueves 23 en Gauchito Gil de 9.30 a 12.30.