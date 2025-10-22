Luis Caputo anticipó qué va a pasar con el dólar después de las elecciones

El ministro de Economía, Luis Caputo, dijo hoy que el esquema de bandas se mantendrá después de las elecciones "independientemente del resultado" y afirmó que comenzará la segunda etapa de reformas para que se consolide la macroeconomía que permitirá captar mayores inversiones, para lo que afirmó que "vamos a necesitar mayor gobernabilidad" por lo que es "muy importante el voto".

"El esquema se va a mantener exactamente igual, vamos a mantener el esquema de bandas idnependientemente del resultado porque hoy tenemos un Banco Central muy bien capitalizado, unos fundamentos sólidos y porque la verdad tenemos un tipo de cambio que está en un nivel absolutamente razonable", afirmó al participar de un ciclo de coyuntura en la Bolsa de Comercio de Córdoba.

Preguntó "¿Dónde se vio un país con récord exportaciones con tipo de cambio de atrasado?".

Habló sobre microeconomía

Consultado sobre la microeconomía, dijo que "hay una conexión obvia entre la macro y la micro, no se puede aislar" y que "ahora viene la segunda etapa que es la de las reformas de segunda generación que va a implicar, ojalá podamos pasar estas reformas lo más rápidamente posible porque el país lo necesita y son reformas muy bien pensadas".

"Son reformas buenisimas que vana. destrabar mucho toda la maraña de regulaciones y trabas que el Estado le pone al empresariado y que es lo que hace que el país no pueda despegar, así que nosotros estamos más que nunca enfocados en esta segunda etapa", aseguró.

Sostuvo que "para eso vamos a necesitar mayor gobernabilidad y para eso es muy importante el voto".

"El mundo está mirando estas elecciones, el mundo está mirando a Argentina porque el mundo quiere ver que nuestra gente revalida este curso; hay un montón de inversiones que están ya anunciadas pero hay un montón más que están esperando esta revalidación", concluyó.