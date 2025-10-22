 imagen

Alumnos de primaria participaron de la Jornada de Iniciación Deportiva en Vóley

Mediante ejercicios y juegos lúdicos, más de 50 estudiantes recibieron los conceptos fundamentales de la disciplina deportiva.

El programa de Deporte Escolar, en articulación con el Plan Provincial de Escuelas Abiertas, ambos dependientes de la Subsecretaría de Políticas Socioeducativas, llevó adelante en la Escuela Nº 4.007 “Gral. Martín Miguel de Güemes” una jornada de Iniciación Deportiva en Vóley.

Los alumnos de 5º y 6º grado participaron en diversas actividades de preparación, cuyos ejercicios les permitieron mejorar la coordinación e incorporar, de manera dinámica y divertida, los conceptos fundamentales del vóley.

Con esta propuesta deportiva, los estudiantes aprendieron jugando, compartieron experiencias, trabajaron en equipo y fortalecieron lazos de amistad. 

