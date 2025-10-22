Se viene el “World Guitar Day” en el Teatro Municipal
La 5ta edición del Festival Internacional de Guitarras de Salta se realizará el viernes 24, desde las 20 hs, en el Teatro Municipal. Participarán músicos locales e invitados especiales en una noche dedicada a celebrar el Día Mundial de la Guitarra.
Salta Hoy
22 / 10 / 2025
La Agencia Cultura Activa de la Municipalidad de Salta acompaña una nueva edición del Festival Internacional de Guitarras de Salta. Este año, el evento llega a su quinta edición con una destacada programación que reúne a artistas locales e invitados especiales.
El festival se realiza en conmemoración del Día Mundial de la Guitarra, instituido por la UNESCO en 2021 a propuesta del profesor Yorgo Foundolis (Volos, Grecia), y que actualmente se celebra en más de 130 países y 800 ciudades alrededor del mundo.
En la provincia de Salta, la organización está a cargo de la comisión directiva integrada por Nicolás Vaca y Cristian Tapia, quienes impulsan este encuentro anual para homenajear a la guitarra como instrumento universal y promover la diversidad de estilos musicales.
El concierto central tendrá lugar el viernes 24 de octubre, a las 20 horas, en el Teatro Municipal (Av. Paraguay 1240).
La cartelera contará con la participación de: Amir Saleh (Rock/Blues/Pop), Lourdes Aramburu (Rock), Cristian Tapia (Pop/Rock), Nacho Salazar (Folclore), Marian Duay (Krisma) (Cumbia), Pepe José Rosado (Rock Instrumental – Buenos Aires), Cristóbal Zerpa “Málaga” (Rock/Blues), Quinteto Gogui Barbosa (Folclore).
Además, se presentarán los nuevos talentos Axel y Elian Coronel, y Agustina Torres, como parte del espacio destinado a jóvenes guitarristas.
La entrada será un bono contribución y los interesados en adquirirlas deben comunicarse al siguiente número: 387 4484046.