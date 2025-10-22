Sector público y privado articulan acciones para optimizar la economía local

Durante el encuentro, el Gobierno de la Provincia presentó las principales políticas económicas y tributarias implementadas y escuchó las inquietudes del empresariado local, acordando avanzar en nuevas promociones comerciales de fin de año.

Participaron el ministro de Economía y Servicios Públicos, Roberto Dib Ashur; el secretario de Finanzas, Ariel Burgos; la secretaria de Financiamiento y Planificación Financiera, Liliana Corona; la secretaria de Ingresos Públicos, Soledad Claros; y la directora de Rentas, Mercedes Uldry, junto a referentes de la Cámara de Comercio e Industria, la Unión Industrial de Salta, la Cámara de Turismo, la Cámara de Comercio Exterior, la Cámara de Minería, ProSalta, Prograno y la Sociedad Rural Salteña, entre otras instituciones.

Logros de gestión y acciones conjuntas con el sector privado

Política Tributaria y Fiscal

Reducción del Impuesto a las Actividades Económicas en un 20%, beneficiando al 97% de los sectores con mayor carga tributaria.

Restitución de exenciones eliminadas a nivel nacional, como en agencias de viaje.

Simplificación tributaria mediante trámites digitales en Rentas Digital, implementación del Monotributo Provincial y eliminación de tasas, impuestos y sellados administrativos.

Beneficio al Contribuyente Cumplidor, con reducción de alícuotas y exclusión de padrones de retención.

Prorrateo del Impuesto Inmobiliario Rural 2026 en tres ejercicios.

Exención por 12 meses en Actividades Económicas (Ley 8496) para nuevos contribuyentes, con más de 3.200 incorporaciones.

Planes de facilidades de pago para acompañar el pago de aguinaldos del sector privado.

Mantenimiento del beneficio Mera Compra para el agro y moratorias en contextos de crisis.

Refuerzo de controles para erradicar el comercio ilegal.

Producción y Competitividad

Reducción de tasas mineras para fomentar la inversión.

Mayor conectividad aérea internacional (Brasil, Paraguay, Panamá, Chile y Perú).

Fortalecimiento del FOGASAL para facilitar el crédito a PyMEs.

Reclamo sostenido ante Nación por la correcta distribución de impuestos y fondos coparticipables.

Internacionalización del sector privado junto a ProSalta y participación en ferias internacionales.

Subsidios de tasas de interés, fondos para compra de ganado y promociones comerciales para fechas clave.

Avances en proyectos estratégicos como la Autopista de los Valles.

Transparencia, Información y Análisis Económico

Presentación del Producto Bruto Geográfico (PBG) provincial.

Creación del Monitor Económico de Salta, herramienta abierta para cámaras y empresas.

Publicación de Cuentas Generales del Ejercicio y elaboración del Presupuesto Federal.

Infraestructura y Logística

Reactivación de obras públicas paralizadas por Nación.

Avance del Corredor Bioceánico y gestiones ante organismos internacionales.

Repavimentación de rutas clave para el sector rural y minero.

Desarrollo del Centro Multimodal de Cargas y del Plan Logístico Provincial, con foco en conectividad ferroviaria y corredores productivos.

Educación, Capacitación y Conocimiento

Programas de formación laboral y técnica a través de UPATECO y la Subsecretaría de Educación y Trabajo.

Promoción de la Economía del Conocimiento para impulsar innovación, digitalización y vinculación tecnológica con empresas locales.