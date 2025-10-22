Alerta nivel amarillo por tormentas fuertes para la mitad de la provincia

El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta nivel amarillo por tormentas para varios departamentos de Salta, con vigencia desde las 18:00 de hoy hasta las 06:00 de este jueves 23 de octubre. Se esperan lluvias intensas, actividad eléctrica, granizo y ráfagas que podrían alcanzar los 90 km/h.

El área afectada comprende los departamentos de Anta, General Güemes, La Candelaria, Metán, Rosario de la Frontera, General José de San Martín, Yunga de Iruya, Yunga de Orán, Yunga de Santa Victoria y Rivadavia.

El organismo indicó que las tormentas podrían presentarse localmente fuerte, acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos de tiempo, descargas eléctricas, granizo y vientos intensos. Los valores de precipitación acumulada se estiman entre 30 y 70 milímetros, aunque podrían superarse en forma puntual.