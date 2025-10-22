 imagen

Área Chica

Conducción: Pauli Aguilar

Los Bohemios

Programa Cultural 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

Pulso Gremial

Pulso Gremial - Desde 2002 informando sobre las actividades de los gremios y noticias laborales del país.

Punto de Encuentro

Periodístico

60 Municipios

Red Federal de Información local.

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Alerta nivel amarillo por tormentas fuertes para la mitad de la provincia

Regirá desde esta tarde a las 18:00 y hasta las 06:00 de este jueves. Se esperan lluvias intensas, ráfagas de hasta 90 km/h, actividad eléctrica y posible caída de granizo. Mirá la zona de cobertura.

Salta Hoy

22 / 10 / 2025

 

El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta nivel amarillo por tormentas para varios departamentos de Salta, con vigencia desde las 18:00 de hoy hasta las 06:00 de este jueves 23 de octubre. Se esperan lluvias intensas, actividad eléctrica, granizo y ráfagas que podrían alcanzar los 90 km/h.

El área afectada comprende los departamentos de Anta, General Güemes, La Candelaria, Metán, Rosario de la Frontera, General José de San Martín, Yunga de Iruya, Yunga de Orán, Yunga de Santa Victoria y Rivadavia.

El organismo indicó que las tormentas podrían presentarse localmente fuerte, acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos de tiempo, descargas eléctricas, granizo y vientos intensos. Los valores de precipitación acumulada se estiman entre 30 y 70 milímetros, aunque podrían superarse en forma puntual.

 

AM840

FM96.9

