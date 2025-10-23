Sigue el juicio por el femicidio de Jimena Salas
Este miércoles brindaron su testimonio personas que conocieron al fallecido Javier Saavedra en Santa Victoria Este en el marco de tareas comunitarias cercanas a una ONG, bajo la órbita de una congregación franciscana.
Salta Hoy
Lo describieron como una persona amable y de buen trato.
Sin embargo también relataron un hecho de acoso sexual que sufrió una de sus compañeras por parte de Saavedra.
El juicio se reanudó hoy a las 8:30 con nuevos testimonios.