Salta Hoy

Conducción: César Alurralde y Delia Aguilar

PROX. 14:00 a 15:00 HRS

 

Área Chica

Programa Deportivo 

PROX. 15:00 a 16:00 HRS

 

Los Bohemios

Programa Cultural 

PROX. 16:00 a 17:00 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 17:00 a 19:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Sigue el juicio por el femicidio de Jimena Salas

Este miércoles brindaron su testimonio personas que conocieron al fallecido Javier Saavedra en Santa Victoria Este en el marco de tareas comunitarias cercanas a una ONG, bajo la órbita de una congregación franciscana.

Salta Hoy

23 / 10 / 2025

 

Lo describieron como una persona amable y de buen trato. 

Sin embargo también relataron un hecho de acoso sexual que sufrió una de sus compañeras por parte de Saavedra. 

El juicio se reanudó hoy a las 8:30 con nuevos testimonios.

 

AM840

FM96.9

