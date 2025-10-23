Patricia Bullrich salió al cruce de Cristina Kirchner

 imagen

EN VIVO 00:00 a 00:30 HRS

Hermandad Llanera

PROX. 00:30 a 1:00 HRS

 

Trilogía de la Fe

PROX. 01:00 a 4:00 HRS

 

Música Programada

La mejor selección musical.

PROX. 04:00 a 5:00 HRS

 

Hermandad Llanera

PROX. 05:00 a 5:30 HRS

 

Hermandad Tibetana

Un espacio de la Organización Internacional Katmandú.

PROX. 05:30 a 6:00 HRS

 

Nuevo Milenio

Nuevo Milenio

PROX. 06:00 a 6:30 HRS

 

Hermandad Llanera

PROX. 06:30 a 8:00 HRS

 

Buscando Señales

Resume la información más importante a primera hora de la mañana, abordando  temas de actualidad, política local y nacional, economía y finanzas, tecnología, medio ambiente, salud, vinos de altura y mucho más.

PROX. 08:00 a 9:00 HRS

 

Control Ciudadano

Programa de asesoramiento sobre los derechos del consumidor.  También hay columnistas especializados en el área previsional y de derecho laboral.

PROX. 09:00 a 11:00 HRS

 

Sin Filtro

Magazine informativo y de opinión.

PROX. 11:00 a 13:00 HRS

 

El mediodía de Radio Salta

El mediodía de Radio Salta, con Daniel Chocobar, Nelson Colque y Pablo Ferrer.

PROX. 13:00 a 14:00 HRS

 

Salta Hoy

El más completo informativo elaborado por el departamento de prensa de Radio Salta, con la conducción de César Alurralde y Delia Aguilar.  

PROX. 14:00 a 15:00 HRS

 

Área Chica

Programa Deportivo 

PROX. 15:00 a 16:00 HRS

 

Los Bohemios

Programa Cultural 

PROX. 16:00 a 17:00 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 17:00 a 19:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Toda la programación

Patricia Bullrich salió al cruce de Cristina Kirchner

A tres días de las elecciones legislativas nacionales, la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner lanzó duras críticas al Gobierno de Javier Milei y afirmó que el “experimento libertario fracasó”. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, le respondió en redes sociales.

Argentina

23 / 10 / 2025

 

VER GALERÍA

 

En clave electoral, la ex mandataria difundió un video en sus redes en el que llamó a “ponerle un límite al desgobierno de Milei” y sostuvo que “la gente no llega a fin de mes, tiene que endeudarse para pagar la luz, la comida o los remedios”. Según señaló, el país vive “una profunda humillación nacional” por la política económica y la dependencia del Gobierno con los Estados Unidos.

“El voto de cada uno de ustedes puede ponerle un límite al ajuste permanente sobre los sectores más vulnerables, a la entrega de la soberanía nacional y al castigo de quienes viven de su trabajo”, expresó la ex jefa de Estado. En ese sentido, agregó que “la única fuerza capaz de frenar este modelo es el peronismo”.

Kirchner también cuestionó el uso de la Boleta Única de Papel, al afirmar que “el Gobierno cambió el instrumento de votación sin la debida capacitación, poniendo en riesgo la transparencia del proceso electoral”.

“Este 26 de octubre es Milei y el ajuste permanente o la Argentina, nuestra casa común”, enfatizó en el cierre de su mensaje.

Bullrich le contestó en redes

Minutos después de la publicación, la ministra de Seguridad Patricia Bullrich respondió desde su cuenta de X (ex Twitter): “Señora condenada, todo lo que estamos haciendo es para solucionar el desastre económico que nos dejó tu gobierno con Alberto y Massa. Se fueron con más del 25% de inflación por mes. ¿De qué fracaso hablás?”.

Bullrich defendió la gestión libertaria asegurando que “Milei avisó que no iba a ser fácil, pero estamos en el camino correcto”. Y cerró su mensaje con una referencia directa a la situación judicial de la ex presidenta: “Nos falta, está clarísimo. Como a usted, que todavía le quedan años de condena”.

AGREGAR A MIRADIO

 

 

AM840

FM96.9

  • Av. Ex Combatientes de Malvinas 3890 - Salta - Argentina
  • +54 387-424-6222

© COPYRIGHT 2019 RADIO SALTA - DESARROLLADO POR MUSTANG CLOUD

NOMBRE RAREIO