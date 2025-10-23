Desarrollo Social brindó asistencia a familias de Tartagal tras las intensas lluvias

 imagen

EN VIVO 00:00 a 00:30 HRS

Hermandad Llanera

PROX. 00:30 a 1:00 HRS

 

Trilogía de la Fe

PROX. 01:00 a 4:00 HRS

 

Música Programada

La mejor selección musical.

PROX. 04:00 a 5:00 HRS

 

Hermandad Llanera

PROX. 05:00 a 5:30 HRS

 

Hermandad Tibetana

Un espacio de la Organización Internacional Katmandú.

PROX. 05:30 a 6:00 HRS

 

Nuevo Milenio

Nuevo Milenio

PROX. 06:00 a 6:30 HRS

 

Hermandad Llanera

PROX. 06:30 a 8:00 HRS

 

Buscando Señales

Resume la información más importante a primera hora de la mañana, abordando  temas de actualidad, política local y nacional, economía y finanzas, tecnología, medio ambiente, salud, vinos de altura y mucho más.

PROX. 08:00 a 9:00 HRS

 

Control Ciudadano

Programa de asesoramiento sobre los derechos del consumidor.  También hay columnistas especializados en el área previsional y de derecho laboral.

PROX. 09:00 a 11:00 HRS

 

Sin Filtro

Magazine informativo y de opinión.

PROX. 11:00 a 13:00 HRS

 

El mediodía de Radio Salta

El mediodía de Radio Salta, con Daniel Chocobar, Nelson Colque y Pablo Ferrer.

PROX. 13:00 a 14:00 HRS

 

Salta Hoy

El más completo informativo elaborado por el departamento de prensa de Radio Salta, con la conducción de César Alurralde y Delia Aguilar.  

PROX. 14:00 a 15:00 HRS

 

Área Chica

Programa Deportivo 

PROX. 15:00 a 16:00 HRS

 

Los Bohemios

Programa Cultural 

PROX. 16:00 a 17:00 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 17:00 a 19:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Toda la programación

Desarrollo Social brindó asistencia a familias de Tartagal tras las intensas lluvias

El operativo de asistencia, que incluyó acompañamiento a familias de los barrios La Loma y Santa Rita, afectados por las recientes inclemencias climáticas.

Salta Hoy

23 / 10 / 2025

 

VER GALERÍA

 

El Ministerio de Desarrollo Social, a cargo de Mario Mimessi, coordinó desde el área de Emergencia la asistencia a trece familias afectadas por las fuertes lluvias registradas durante la madrugada de este jueves en la ciudad de Tartagal.

De acuerdo al protocolo establecido, los relevamientos y las primeras respuestas son realizados por cada Municipio, mientras que el Gobierno Provincial, a través de Desarrollo Social, garantiza la entrega de elementos de primera necesidad para acompañar a las familias damnificadas.

La directora general de Emergencia, Gabriela Locuratolo, estuvo a cargo del operativo de asistencia, que incluyó acompañamiento a familias de los barrios La Loma y Santa Rita, afectados por las recientes inclemencias climáticas.

En el barrio La Loma se asistió a nueve familias con la entrega de 18 módulos alimentarios (MAE), 18 bidones de agua, 3 cuchetas, 2 camas, 11 colchones de una plaza y 3 colchones de dos plazas. En tanto, en el barrio Santa Rita se acompañó a cuatro familias con 6 chapas, 8 módulos alimentarios, 10 bidones de agua, 2 cuchetas, 2 camas, 7 colchones, 12 frazadas, calzado y rollos de plástico.

Estas acciones forman parte del trabajo permanente que lleva adelante el Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia, con el objetivo de brindar respuestas inmediatas y efectivas a las familias que atraviesan situaciones de vulnerabilidad.

Cabe destacar que la semana pasada desde la cartera Provincial se entregó a la comuna 200 bidones de agua y 50 módulos alimentarios para contención social.

AGREGAR A MIRADIO

 

 

AM840

FM96.9

  • Av. Ex Combatientes de Malvinas 3890 - Salta - Argentina
  • +54 387-424-6222

© COPYRIGHT 2019 RADIO SALTA - DESARROLLADO POR MUSTANG CLOUD

NOMBRE RAREIO