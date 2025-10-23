 imagen

Dos muertos tras otro ataque de EEUU a un barco con presuntos narcos en el Pacífico

El incidente se produjo en las inmediaciones de Colombia, según los medios estadounidenses.

Mundo

23 / 10 / 2025

 

VER GALERÍA

 

El ejército de Estados Unidos hundió el martes un octavo barco de presuntos narcotraficantes en aguas internacionales, en el primer ataque de este tipo en el Pacífico, y dos personas a bordo murieron, informó hoy miércoles el secretario de Guerra estadounidense Pete Hegseth.

"El día de ayer, por instrucciones del presidente Trump, el Departamento de Guerra llevó a cabo un ataque cinético letal contra una embarcación operada por una organización terrorista designada que realizaba actividades de tráfico de drogas en el este del Pacífico", escribió en X.

Hegseth acusó al barco de llevar narcóticos a bordo y de transitar por una ruta de narcotráfico conocida.

"Así como Al Qaeda libró una guerra contra nuestra patria, así estos cárteles están librando una guerra contra nuestra frontera y nuestra gente. No habrá refugio ni perdón: sólo justicia", escribió, y describió a los muertos como "narcoterroristas" aunque no proporcionó evidencias ni dio el nombre del grupo. Hegseth dijo que el ataque fue llevado a cabo en aguas internacionales.

El New York Times informó que ocurrió en la costa del Pacífico de Colombia.

34 muertos en total

El Pentágono realizó siete operaciones previas desde septiembre al sur del Caribe, en aguas internacionales, sobre todo contra embarcaciones acusadas de tráfico de drogas procedentes de Venezuela y con rumbo a Estados Unidos. 

El número total de muertos por los recientes ataques estadounidenses contra embarcaciones de presuntos narcotraficantes llegó hoy a al menos 34 personas. Las relaciones entre Estados Unidos y Colombia empeoraron recientemente. 

A principios de este mes, el presidente colombiano, Gustavo Petro, acusó a la administración del presidente estadounidense Donald Trump de "asesinato" por matar a presuntos narcotraficantes en el mar. 

Trump respondió recortando la ayuda de Estados Unidos para Colombia y amenazó con imponer nuevos aranceles a este país sudamericano.

