Orán: Fueron imputados los tres acusados del ataque a un joven a la salida de un boliche
Son sindicados como sospechosos de haber golpeado a un muchacho durante la madrugada del pasado domingo, cuando se retiraba de un local bailable. Se solicitó que permanezcan detenidos.
Salta Hoy
24 / 10 / 2025
La investigación inició tras la denuncia de la madre de un hombre, quien en inmediaciones de calles Bolivia y Bustamante de Orán.
El joven atacado permanece internado con pronóstico reservado, debido a la gravedad de las lesiones sufridas.