EN VIVO 16:00 a 17:00 HRS

La Tarde con Amigos

Conducción: Leonardo Tejerina

PROX. 17:00 a 19:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Orán: Fueron imputados los tres acusados del ataque a un joven a la salida de un boliche

Son sindicados como sospechosos de haber golpeado a un muchacho durante la madrugada del pasado domingo, cuando se retiraba de un local bailable. Se solicitó que permanezcan detenidos.

Salta Hoy

24 / 10 / 2025

 

La investigación inició tras la denuncia de la madre de un hombre, quien en inmediaciones de calles Bolivia y Bustamante de Orán.

El joven atacado permanece internado con pronóstico reservado, debido a la gravedad de las lesiones sufridas.

 

