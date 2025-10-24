 imagen

EN VIVO 11:00 a 13:00 HRS

El mediodía de Radio Salta

Conducción: Daniel Chocobar, Nelson Colque y Pablo Ferrer

PROX. 13:00 a 14:00 HRS

 

Salta Hoy

El más completo informativo elaborado por el departamento de prensa de Radio Salta, con la conducción de César Alurralde y Delia Aguilar.  

PROX. 14:00 a 15:00 HRS

 

Área Chica

Programa Deportivo 

PROX. 15:00 a 16:00 HRS

 

Los Bohemios

Programa Cultural 

PROX. 16:00 a 17:00 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 17:00 a 19:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Toda la programación

Crisis en diálisis: 131 pacientes pueden quedar sin tratamiento

La Asociación de Centros Privados de Diálisis de Salta y Jujuy (CEPRIDIASA) alertó sobre una "crisis terminal" en el sistema de atención a pacientes renales.

Salta Hoy

24 / 10 / 2025

 

VER GALERÍA

 

La deuda de la provincia supera los cinco meses de atraso en los pagos.

El presidente de CEPRIDIASA, Mario Espeche, advirtió que esto podría llevar a la suspensión de servicios y dejaría sin tratamiento a 131 pacientes en la provincia. 

El Ministerio de Salud Pública reconoció no tener recursos suficientes para afrontar las obligaciones. 

Pero indicó que los prestadores “no pueden discontinuar los servicios bajo ningún motivo”, según el contrato vigente.

La situación generó preocupación entre los afectados y podría derivar en acciones judiciales.

 

AGREGAR A MIRADIO

 

 

AM840

FM96.9

  • Av. Ex Combatientes de Malvinas 3890 - Salta - Argentina
  • +54 387-424-6222

© COPYRIGHT 2019 RADIO SALTA - DESARROLLADO POR MUSTANG CLOUD

NOMBRE RAREIO