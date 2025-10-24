Crisis en diálisis: 131 pacientes pueden quedar sin tratamiento

La deuda de la provincia supera los cinco meses de atraso en los pagos.

El presidente de CEPRIDIASA, Mario Espeche, advirtió que esto podría llevar a la suspensión de servicios y dejaría sin tratamiento a 131 pacientes en la provincia.

El Ministerio de Salud Pública reconoció no tener recursos suficientes para afrontar las obligaciones.

Pero indicó que los prestadores “no pueden discontinuar los servicios bajo ningún motivo”, según el contrato vigente.

La situación generó preocupación entre los afectados y podría derivar en acciones judiciales.