Se reportaron en Salta más de 49 mil casos de diarrea aguda en lo que va del año
El Ministerio de Salud Pública informó sobre la situación epidemiológica hasta la semana 41 de 2025, donde se registraron 49.229 casos de diarrea.
Salta Hoy
24 / 10 / 2025
En la última semana, 1.679 personas presentaron esta enfermedad.
También se notificaron dos casos de salmonelosis, uno en Capital y otro en Rosario de Lerma.
Además, hubo un nuevo caso de botulismo del lactante, acumulando cinco en total.
Entre el 5 y el 11 de octubre, no se reportaron nuevos casos de botulismo ni síndrome urémico hemolítico.