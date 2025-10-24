 imagen

Una motociclista se negó a asistencia médica tras una caída por conducir ebria

El siniestro vial ocurrió hoy a las 7:30 de la mañana en la intersección de Talcahuano y San Luis.

Salta Hoy

24 / 10 / 2025

 

[Imagen ilustrativa]

La conductora de 21 años y su amiga que viajaba de acompañante cayeron al piso tras una maniobra que, según ella, fue para evitar un choque con otra moto. 

Sin embargo, un control de alcoholemia de los agentes de tránsito de la Municipalidad, reveló que tenía 1,69 gramos de alcohol en sangre. 

La policía y el Samec llegaron al lugar del accidente tras el alerta al sistema de emergencias. 

La joven sufrió heridas leves en el cráneo y cortes en las manos, pero se negó a recibir asistencia médica. 

Su licencia y el ciclomotor fueron secuestrados. 

 

NOMBRE RAREIO