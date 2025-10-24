 imagen

Todo Pasa

Conducción: Cristal Pardo

Punto de Encuentro

Periodístico

60 Municipios

Red Federal de Información local.

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

El 1% de los salteños sufren de artritis

Así lo dijo esta mañana el médico reumatólogo del Hospital del Milagro, Dr. Emilio Buschiazzo.

Salta Hoy

24 / 10 / 2025

 

El profesional explicó que la artritis es un enfermedad autoinmune en la cual el sistema inmunológico ataca el propio organismo afectando especialmente a las artritis.

Además recordó las diferencias entre artritis y artrosis.

El médico mencionó que el tratamiento para controlar la enfermedad es usar las llamadas “drogas modificadoras”. 


 

AM840

FM96.9

