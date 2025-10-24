El 1% de los salteños sufren de artritis
Así lo dijo esta mañana el médico reumatólogo del Hospital del Milagro, Dr. Emilio Buschiazzo.
Salta Hoy
24 / 10 / 2025
VER GALERÍA
El profesional explicó que la artritis es un enfermedad autoinmune en la cual el sistema inmunológico ataca el propio organismo afectando especialmente a las artritis.
Además recordó las diferencias entre artritis y artrosis.
El médico mencionó que el tratamiento para controlar la enfermedad es usar las llamadas “drogas modificadoras”.