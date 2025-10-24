 imagen

Comenzó la pavimentación de un tramo de la Ruta Nacional 51

Máquinas viales empezaron a moverse entre Mina La Poma y Alto Chorrillos. Ese complejo tramo tendrá curvas con radios ampliados, pendientes más suaves y sistemas de drenaje optimizados.

Salta Hoy

24 / 10 / 2025

 

Son 18 kilómetros de uno de los cinco tramos que esperan ser pavimentados desde 2012 en una de las vías medulares de la minería, el turismo y el comercio exterior de Salta, como también de las regiones integradas en el Corredor Bioceánico Norte.

“Es una inversión de 28 mil millones de pesos” así lo explicó Federico Casas, director de Vialidad Nacional de Salta. 

“Se trata de una zona de alta montaña, donde las condiciones topográficas: pendientes pronunciadas, curvas cerradas y calzada angosta que dificultan la circulación de vehículos pesados”, manifestó Casas.

El jefe del Quinto Distrito de Vialidad Nacional, destacó que "la nueva traza estará ubicada en otro sector donde habrá algunas coincidencias con la traza actual”.

Además “tendrá una pendiente más suave con curvas menos pronunciadas que harán el andar más amable”, dijo Casas.

 

