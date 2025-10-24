 imagen

EN VIVO 11:00 a 13:00 HRS

El mediodía de Radio Salta

Conducción: Daniel Chocobar, Nelson Colque y Pablo Ferrer

PROX. 13:00 a 14:00 HRS

 

Salta Hoy

El más completo informativo elaborado por el departamento de prensa de Radio Salta, con la conducción de César Alurralde y Delia Aguilar.  

PROX. 14:00 a 15:00 HRS

 

Área Chica

Programa Deportivo 

PROX. 15:00 a 16:00 HRS

 

Los Bohemios

Programa Cultural 

PROX. 16:00 a 17:00 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 17:00 a 19:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Toda la programación

Rige la veda electoral

Desde las 8:00 de la mañana rige la veda electoral en todo el país, de cara a las elecciones legislativas de este domingo 26.

Salta Hoy

24 / 10 / 2025

 

VER GALERÍA

 

Se recuerda que está prohibido realizar actos de campaña, reuniones de electores, espectáculos públicos y la difusión de encuestas o proyecciones, indicó el comisario inspector Flavio Peloc, director de Relaciones Institucionales de Policía de Salta.

Además, la venta de bebidas alcohólicas se suspende desde las 12 de la noche del sábado hasta tres horas después del cierre de los comicios del domingo.

La Cámara Nacional Electoral advierte que el incumplimiento de estas restricciones puede acarrear graves multas y sanciones.

Peloc mencionó que los efectivos retirarán la cartelería política que se encuentra cercana a las escuelas y colegios donde se vote.

“Ante la detección de cualquier incumplimiento a la veda electoral la comunidad puede comunicarse al 911”, señaló Peloc.

Indicó que desde las 8 y hasta las 18 horas del domingo todas las comisarías, dependencias o destacamentos emitirán el certificado de “no emisión de voto” para quienes estén a más de 500 kilómetros de su lugar de votación.

“Cualquier otro motivo se debe tramitar en la Secretaría Electoral“, dijo el uniformado.

 

AGREGAR A MIRADIO

 

 

AM840

FM96.9

  • Av. Ex Combatientes de Malvinas 3890 - Salta - Argentina
  • +54 387-424-6222

© COPYRIGHT 2019 RADIO SALTA - DESARROLLADO POR MUSTANG CLOUD

NOMBRE RAREIO