Rige la veda electoral

Se recuerda que está prohibido realizar actos de campaña, reuniones de electores, espectáculos públicos y la difusión de encuestas o proyecciones, indicó el comisario inspector Flavio Peloc, director de Relaciones Institucionales de Policía de Salta.

Además, la venta de bebidas alcohólicas se suspende desde las 12 de la noche del sábado hasta tres horas después del cierre de los comicios del domingo.

La Cámara Nacional Electoral advierte que el incumplimiento de estas restricciones puede acarrear graves multas y sanciones.

Peloc mencionó que los efectivos retirarán la cartelería política que se encuentra cercana a las escuelas y colegios donde se vote.

“Ante la detección de cualquier incumplimiento a la veda electoral la comunidad puede comunicarse al 911”, señaló Peloc.

Indicó que desde las 8 y hasta las 18 horas del domingo todas las comisarías, dependencias o destacamentos emitirán el certificado de “no emisión de voto” para quienes estén a más de 500 kilómetros de su lugar de votación.

“Cualquier otro motivo se debe tramitar en la Secretaría Electoral“, dijo el uniformado.