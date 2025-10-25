Tragedia en Salta: hallaron el cuerpo de Damián Acosta en el río Arenales

Luego de una intensa búsqueda que se extendió durante siete días, personal de Bomberos, la División Lacustre y la Policía de Salta halló el cuerpo sin vida de Damián Acosta, el joven que había desaparecido durante la fuerte tormenta del pasado sábado 18 de octubre. El hallazgo se produjo en inmediaciones del Parque Industrial, cerca de las barrancas del cerro Bola, una zona donde el cauce del río Arenales alcanzó profundidades superiores a los diez metros tras las lluvias.

El operativo se inició tras una denuncia realizada en plena tormenta, cuando un testigo alertó a la Policía sobre la caída de un joven al canal de la avenida Hipólito Yrigoyen, a la altura del puente que la conecta con Tavella. Desde entonces, efectivos de distintas divisiones trabajaron de forma ininterrumpida en la búsqueda, con rastrillajes que incluyeron a la División Canes, Policía Rural, Ambiental y el cuerpo Lacustre y Fluvial del Cabra Corral.

El cuerpo fue encontrado en horas de la mañana del viernes y posteriormente identificado gracias a un tatuaje distintivo en el pecho, lo que permitió confirmar que se trataba de Acosta, de 34 años.

Las primeras hipótesis indican que el joven habría sido arrastrado por la corriente tras caer al canal de Yrigoyen, que desemboca en el río Arenales. Aún se investigan las circunstancias exactas del hecho, y la fiscalía interviniente aguarda los resultados de la autopsia para determinar si se trató de un accidente o si existieron otros factores involucrados.

Damián Acosta era conocido en la zona por vender frutas en la esquina de avenida Independencia e Yrigoyen. Su familia, que desde el primer momento participó activamente en la búsqueda, había encontrado días atrás una remera suya enganchada en la baranda del canal, lo que reforzó las sospechas de su caída en ese punto.

El comisario Cristian Aguilera confirmó que el operativo se mantuvo activo durante toda la semana y que se trató de un trabajo conjunto entre distintas áreas de la fuerza. “No se dejó de buscar ni un solo minuto”, afirmó.

Con el hallazgo del cuerpo, ahora la investigación se centra en reconstruir los últimos momentos de Acosta y esclarecer cómo se produjo su caída al cauce.