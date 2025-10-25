 imagen

"A Lo Nuestro"

Conducción: Isabel Alonso

PROX. 16:00 a 17:30 HRS

 

Sin extremos

Magazine de entretenimiento 

PROX. 17:30 a 19:00 HRS

 

Artes y Oficios

Programa de formación profesional

PROX. 19:00 a 20:30 HRS

 

Buenas noches en Tango

Leticia Visich

PROX. 20:30 a 00:00 HRS

 

Música y Memoria

Un espacio para la memoria, el mejor relato de la historia y las costumbres de nuestra Salta, amenizado con la mejor música folclórica.  

 

Tragedia en Orán: un joven murió y otro resultó herido tras chocar contra un contenedor

Fuentes policiales indicaron que el fuerte impacto se produjo en circunstancias que aún se investigan.

Salta Hoy

25 / 10 / 2025

 

Un grave accidente de tránsito conmocionó esta mañana a la ciudad de San Ramón de la Nueva Orán. Un joven perdió la vida y otro resultó gravemente herido luego de que la motocicleta en la que se desplazaban impactara de lleno contra un contenedor de residuos ubicado en la vía pública.

El siniestro ocurrió sobre calle 9 de Julio, esquina Lamadrid, y según informaron fuentes policiales, el fuerte impacto se produjo en circunstancias que aún se investigan. Personal de la Policía de Salta y del SAMEC trabajó en el lugar para asistir a las víctimas y recabar las primeras pericias.

De acuerdo con las primeras informaciones, uno de los ocupantes —un joven de aproximadamente 18 años— falleció en el acto, mientras que su acompañante fue trasladado de urgencia al hospital San Vicente de Paul, donde permanece internado en estado delicado.

Fuentes policiales confirmaron además que ninguno de los dos jóvenes llevaba casco al momento del accidente, lo que habría agravado las consecuencias del impacto.

