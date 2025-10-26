Vota la Puna
Los comicios en las escuelas habilitadas de San Antonio de Los Cobres se desarrollan con tranquilidad y normalidad, pese al frío reinante en las alturas.
A las 7:30 teníamos temperaturas bajo cero y sin embargo varios votantes esperaban fuera de las escuelas para poder ser los primeros en votar, relató por Radio Salta, el periodista Vicente Arias.
“Muchos resaltan la simplicidad de esta modalidad de votación y están muy conformes con la boleta única de papel”, expresó Arias.