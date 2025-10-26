 imagen

EN VIVO 08:00 a 14:00 HRS

Folcloreando a lo grande

Conducción: Walter Chihan e Isamara

PROX. 14:00 a 16:00 HRS

 

Retro Noticias

PROX. 16:00 a 19:00 HRS

 

Música Programada

La mejor selección musical.

PROX. 19:00 a 00:00 HRS

 

Música y Memoria

Un espacio para la memoria, el mejor relato de la historia y las costumbres de nuestra Salta, amenizado con la mejor música folclórica.  

 

Toda la programación

Vota la Puna

Los comicios en las escuelas habilitadas de San Antonio de Los Cobres se desarrollan con tranquilidad y normalidad, pese al frío reinante en las alturas.

Salta Hoy

26 / 10 / 2025

 

VER GALERÍA

 

A las 7:30 teníamos temperaturas bajo cero y sin embargo varios votantes esperaban fuera de las escuelas para poder ser los primeros en votar, relató por Radio Salta, el periodista Vicente Arias.

“Muchos resaltan la simplicidad de esta modalidad de votación y están muy conformes con la boleta única de papel”, expresó Arias.

 

AGREGAR A MIRADIO

 

 

AM840

FM96.9

  • Av. Ex Combatientes de Malvinas 3890 - Salta - Argentina
  • +54 387-424-6222

© COPYRIGHT 2019 RADIO SALTA - DESARROLLADO POR MUSTANG CLOUD

NOMBRE RAREIO