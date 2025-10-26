General Güemes: Un joven votó desde su automóvil

El joven güemenese sufrió fractura de cadera y piernas y pudo emitir su sufragio desde el interior del auto en el se movilizaba gracias a la decisión de la autoridad de mesa correspondiente.

Los efectivos del Ejército Argentino además colaboraron con el traslado de la urna, para que el votante pueda sufragar con facilidad y sin dolor.

“Esto no hubiese podido ser posible si sería el voto electrónico”, relató el periodista de Diario El Tribuno, Sergio “Peto” Tapia.