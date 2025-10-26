Salta: La batalla legislativa que define el futuro del Congreso
La provincia de Salta se convierte en un territorio clave para el equilibrio del poder legislativo. Nueve listas competirán por los escaños en el Congreso Nacional.
26 / 10 / 2025
En la categoría de senadores nacionales, por La Libertad Avanza se presentan María Emilia Orozco y Gonzalo Guzmán Coraita; por Primero los Salteños, Flavia Royón e Ignacio Jarsún; por el Partido de la Victoria, Sergio "Oso" Leavy y Laura Cartuccia; y por Fuerza Patria, Juan Manuel Urtubey y Nora Giménez.
También participan Natalio Iglesias y Graciela Morales por la Unión Cívica Radical; Marcos Tognolini y Marcela Viviana López por el Movimiento al Socialismo; Claudio Del Pla y Daniela Planes por el Frente de Izquierda y de Trabajadores - Unidad; Francisco Rivas Vila y Carina Milano por el Partido Renacer; y Violeta Gil y Nahuel López Riquelme por Política Obrera.
La campaña ha sido tensa, con denuncias y acusaciones entre los postulantes.
En el Senado, Nora Giménez y Sergio "Oso" Leavy buscan renovar sus mandatos, mientras que Juan Carlos Romero decidió no competir.
Los resultados definirán la correlación de fuerzas entre el Gobierno y la oposición.