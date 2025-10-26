Salta: La batalla legislativa que define el futuro del Congreso

En la categoría de senadores nacionales, por La Libertad Avanza se presentan María Emilia Orozco y Gonzalo Guzmán Coraita; por Primero los Salteños, Flavia Royón e Ignacio Jarsún; por el Partido de la Victoria, Sergio "Oso" Leavy y Laura Cartuccia; y por Fuerza Patria, Juan Manuel Urtubey y Nora Giménez.

También participan Natalio Iglesias y Graciela Morales por la Unión Cívica Radical; Marcos Tognolini y Marcela Viviana López por el Movimiento al Socialismo; Claudio Del Pla y Daniela Planes por el Frente de Izquierda y de Trabajadores - Unidad; Francisco Rivas Vila y Carina Milano por el Partido Renacer; y Violeta Gil y Nahuel López Riquelme por Política Obrera.

La campaña ha sido tensa, con denuncias y acusaciones entre los postulantes.

En el Senado, Nora Giménez y Sergio "Oso" Leavy buscan renovar sus mandatos, mientras que Juan Carlos Romero decidió no competir.

Los resultados definirán la correlación de fuerzas entre el Gobierno y la oposición.