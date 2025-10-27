 imagen

Contundente victoria de LLA en Salta: Orozco y Guzmán Coraita al Senado de la Nación

Con el 88,35% de las mesas escrutadas, obtuvo el 41,65% de los votos. Esto equivale a 255.137 sufragios y le asegura dos de las tres bancas en disputa.

Salta Hoy

27 / 10 / 2025

 

Emilia Orozco y Gonzalo Guzmán Coraita son los senadores electos. 

Primero los Salteños, liderado por Flavia Royón, retuvo la tercera banca con el 27,86%. 

Hubo una gran celebración en el búnker de La Libertad Avanza que comenzó antes de las 21:00, con música y luces.

Gonzalo Guzmán Coraita

Búnker de la LLA

 

