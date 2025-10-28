El hospital San Bernardo incorporó nuevo equipo para fortalecer diagnósticos oncológicos

 imagen

EN VIVO 01:00 a 4:00 HRS

Música Programada

PROX. 04:00 a 5:00 HRS

 

Hermandad Llanera

PROX. 05:00 a 5:30 HRS

 

Hermandad Tibetana

Un espacio de la Organización Internacional Katmandú.

PROX. 06:00 a 6:30 HRS

 

Hermandad Llanera

PROX. 06:30 a 8:00 HRS

 

Buscando Señales

Resume la información más importante a primera hora de la mañana, abordando  temas de actualidad, política local y nacional, economía y finanzas, tecnología, medio ambiente, salud, vinos de altura y mucho más.

PROX. 08:00 a 9:00 HRS

 

Control Ciudadano

Programa de asesoramiento sobre los derechos del consumidor.  También hay columnistas especializados en el área previsional y de derecho laboral.

PROX. 09:00 a 11:00 HRS

 

Sin Filtro

Magazine informativo y de opinión.

PROX. 11:00 a 13:00 HRS

 

El mediodía de Radio Salta

El mediodía de Radio Salta, con Daniel Chocobar, Nelson Colque y Pablo Ferrer.

PROX. 13:00 a 14:00 HRS

 

Salta Hoy

El más completo informativo elaborado por el departamento de prensa de Radio Salta, con la conducción de César Alurralde y Delia Aguilar.  

PROX. 14:00 a 15:00 HRS

 

Área Chica

Programa Deportivo 

PROX. 15:00 a 16:00 HRS

 

Los Bohemios

Programa Cultural 

PROX. 16:00 a 17:00 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 17:00 a 18:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 18:00 a 19:00 HRS

 

Pulso Gremial

Pulso Gremial - Desde 2002 informando sobre las actividades de los gremios y noticias laborales del país.

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Toda la programación

El hospital San Bernardo incorporó nuevo equipo para fortalecer diagnósticos oncológicos

Se utilizará para estudios, especialmente en cáncer, ya que ayuda a identificar el tipo de tumor, diferenciar entre tumores benignos y malignos, determinar el origen de metástasis y seleccionar terapias dirigidas.

Salta Hoy

28 / 10 / 2025

 

VER GALERÍA

 

El Servicio de Anatomía Patológica del hospital San Bernardo incorporó un nuevo equipo para estudios inmunohistoquímicos (IHQ), en el marco de un convenio de trabajo conjunto con el Hospital Público Materno Infantil, firmado a comienzos del presente año.

La incorporación de este equipamiento permitirá ofrecer resultados consistentes, reproducibles y de calidad, mejorar la flexibilidad del protocolo y aumentar la eficiencia de las pruebas, apoyar diagnósticos de alto valor médico para la toma de decisiones críticas, simplificar la gestión de volúmenes crecientes de portaobjetos y nuevas pruebas complejas.

El nuevo dispositivo, operado por el personal técnico del Servicio, automatiza tareas que anteriormente se realizaban de forma manual, lo que permite estandarizar los procedimientos, reducir los tiempos de procesamiento y optimizar la calidad del producto final, favoreciendo una mejor interpretación

La inmunohistoquímica (IHQ) es una técnica de laboratorio que permite detectar y localizar antígenos específicos en cortes de tejido o células mediante el uso de anticuerpos marcados. La interacción se visualiza con colorantes, lo que posibilita la observación al microscopio. Esta herramienta resulta esencial para el diagnóstico oncológico, ya que permite determinar el tipo y origen del tumor, distinguir entre lesiones benignas y malignas y orientar terapias personalizadas.

