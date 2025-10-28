La Casita del Parque se prepara para una “Noche de Brujas” llena de diversión

La Municipalidad de Salta, a través de la Agencia de Cultura Activa y la Dirección General de Educación Ambiental, invita a las familias a participar de la actividad “Noche de Brujas en la Casita del Parque”, que se desarrollará este viernes 31 de octubre, de 18 a 21 horas, en el espacio de la Casita del Parque (calle Mendoza 51).

En esta propuesta, los niños que se acerquen al espacio podrán participar disfrazados con la temática de Noche de Brujas, disfrutando de música, pinta caritas y la entrega de golosinas.

Desde la Dirección de Educación Ambiental se desarrollará una actividad especial: la confección de un fantasma de tela, que los niños decorarán con elementos reciclables encontrados durante el recorrido del parque, fomentando la creatividad y la conciencia ambiental.

La actividad es gratuita y abierta a toda la familia, y promete una tarde divertida para los más chicos en un ambiente de juego y aprendizaje.

Talleres artísticos gratuitos en la Casita del Parque

Jueves 30 de octubre

-Guitarra, ukelele y charango a cargo del profesor David Moreyra, de 15 a 17 horas.

-Percusión con materiales reciclados a cargo del profesor Claudio Ledesma de 18 a 20 horas.