La Casita del Parque se prepara para una “Noche de Brujas” llena de diversión

 imagen

EN VIVO 01:00 a 4:00 HRS

Música Programada

PROX. 04:00 a 5:00 HRS

 

Hermandad Llanera

PROX. 05:00 a 5:30 HRS

 

Hermandad Tibetana

Un espacio de la Organización Internacional Katmandú.

PROX. 06:00 a 6:30 HRS

 

Hermandad Llanera

PROX. 06:30 a 8:00 HRS

 

Buscando Señales

Resume la información más importante a primera hora de la mañana, abordando  temas de actualidad, política local y nacional, economía y finanzas, tecnología, medio ambiente, salud, vinos de altura y mucho más.

PROX. 08:00 a 9:00 HRS

 

Control Ciudadano

Programa de asesoramiento sobre los derechos del consumidor.  También hay columnistas especializados en el área previsional y de derecho laboral.

PROX. 09:00 a 11:00 HRS

 

Sin Filtro

Magazine informativo y de opinión.

PROX. 11:00 a 13:00 HRS

 

El mediodía de Radio Salta

El mediodía de Radio Salta, con Daniel Chocobar, Nelson Colque y Pablo Ferrer.

PROX. 13:00 a 14:00 HRS

 

Salta Hoy

El más completo informativo elaborado por el departamento de prensa de Radio Salta, con la conducción de César Alurralde y Delia Aguilar.  

PROX. 14:00 a 15:00 HRS

 

Área Chica

Programa Deportivo 

PROX. 15:00 a 16:00 HRS

 

Los Bohemios

Programa Cultural 

PROX. 16:00 a 17:00 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 17:00 a 18:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 18:00 a 19:00 HRS

 

Pulso Gremial

Pulso Gremial - Desde 2002 informando sobre las actividades de los gremios y noticias laborales del país.

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Toda la programación

La Casita del Parque se prepara para una “Noche de Brujas” llena de diversión

El 31 de octubre, de 18 a 21 hs, la Agencia Cultura Activa y la Dirección Gral. de Educación Ambiental invitan a disfrutar de la actividad, con juegos, música, pintacaritas y golosinas para los más chicos. Por otra parte, este jueves 30 siguen los talleres de guitarra y percusión.

Salta Hoy

28 / 10 / 2025

 

VER GALERÍA

 

La Municipalidad de Salta, a través de la Agencia de Cultura Activa y la Dirección General de Educación Ambiental, invita a las familias a participar de la actividad “Noche de Brujas en la Casita del Parque”, que se desarrollará este viernes 31 de octubre, de 18 a 21 horas, en el espacio de la Casita del Parque (calle Mendoza 51).

En esta propuesta, los niños que se acerquen al espacio podrán participar disfrazados con la temática de Noche de Brujas, disfrutando de música, pinta caritas y la entrega de golosinas.

Desde la Dirección de Educación Ambiental se desarrollará una actividad especial: la confección de un fantasma de tela, que los niños decorarán con elementos reciclables encontrados durante el recorrido del parque, fomentando la creatividad y la conciencia ambiental.

La actividad es gratuita y abierta a toda la familia, y promete una tarde divertida para los más chicos en un ambiente de juego y aprendizaje.

Talleres artísticos gratuitos en la Casita del Parque

 Jueves 30 de octubre

-Guitarra, ukelele y charango a cargo del profesor David Moreyra, de 15 a 17 horas.

-Percusión con materiales reciclados a cargo del profesor Claudio Ledesma de 18 a 20 horas.

AGREGAR A MIRADIO

 

 

AM840

FM96.9

  • Av. Ex Combatientes de Malvinas 3890 - Salta - Argentina
  • +54 387-424-6222

© COPYRIGHT 2019 RADIO SALTA - DESARROLLADO POR MUSTANG CLOUD

NOMBRE RAREIO